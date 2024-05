Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat Noel Futkeu offiziell als Zugang für die Saison 2024/2025 vorgestellt. Das sagen die Protagonisten.

Die Spielvereinigung Greuther Fürth konnte noch vor Ende der laufenden Saison mit Noel Futkeu einen Angreifer für die neue Spielzeit verpflichten. RevierSport berichtete vorab.

Der 21-Jährige wechselte vergangenen Sommer als Torschützenkönig der Oberliga Niederrhein vom ETB Schwarz-Weiß Essen zu Eintracht Frankfurt und entwickelte sich auch dort zum Topscorer der U21 der Adlerträger. In 27 Regionalliga-Südwest-Partien gelangen ihm bisher 16 Tore und acht Vorlagen.

"Uns war wichtig, wie schon vergangene Saison, frühzeitig die Weichen zu stellen. Auf der Torhüterposition und in der Defensive haben wir das bereits getan und natürlich freut es uns, dass das jetzt auch so frühzeitig auf der Stürmerposition gelungen ist. Noel strahlt Torgefahr aus, er ist torhungrig und hat uns signalisiert, dass er diese offensive Energie auch in der Arbeit gegen den Ball einsetzen möchte, was für unsere Spielweise natürlich ausschlaggebend ist", erklärt Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, die dritte feste Neuverpflichtung für 2024/25.

Der gebürtige Essener wurde in der Jugend von ETB Schwarz-Weiß Essen und später im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen ausgebildet und gehörte in dieser Spielzeit einmal zum Profi-Aufgebot von Eintracht Frankfurt.

"Die 2. Bundesliga ist schon nochmal ein anderes Level, an das ich mich ab Tag eins in der Vorbereitung schnell gewöhnen will. Ich glaube daran, hier die Chance zu bekommen, mich auf Profi-Niveau zu beweisen. Ich werde alles geben, um mir diese Chancen zu erarbeiten, freue mich jetzt aber erstmal auf den Vorbereitungsstart, um meine neuen Mannschaftskollegen und die Menschen hier kennenzulernen", sagt Futkeu.

"Mich freut es sehr, dass wir so frühzeitig diese Position für die neue Saison besetzen konnten. Noel hat in den letzten beiden Jahren sehr viele Tore erzielt, deshalb hoffen wir schon, dass er mit viel Selbstvertrauen zu uns kommt. Er hat keinen typischen Werdegang aus einem NLZ zu den Profis, sondern musste auch mit Widerständen umgehen und das passt perfekt zu unserer Spielweise. Noel hat in den Gesprächen deutlich gemacht, den manchmal für einen Stürmer auch schmerzhaften Weg, sich in der Defensivarbeit zu entwickeln, mitzugehen", ergänzt Kleeblatt-Coach Alex Zorniger.