Der FC Schalke 04 gehört zu den erfolgreichsten Klubs in Deutschland. Der bittere Absturz der letzten Jahre hat jetzt aber eine weitere Konsequenz.

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend mit dem 4:2-Sieg beim SC Paderborn einen Befreiungsschlag im Überlebenskampf in der 2. Bundesliga gelandet.

Nach wie vor gehört der S04 auf Strecke aber immer noch zu den erfolgreichsten Klubs in Deutschland. Das spiegelt sich auch in der ewigen Bundesligatabelle wider. Die Königsblauen liegen dort auf dem siebten Tabellenplatz. Und das seit gefühlt ewigen Zeiten.

Doch der Absturz der vergangenen Jahre hat nun erstmals auch dort Konsequenzen. Denn bereits am Samstag (7. Dezember) schickt sich Eintracht Frankfurt an, die Knappen zu überholen. Sollten die Adler ihr Bundesligaheimspiel gegen den FC Augsburg gewinnen, würden sie die Gelsenkirchener überholen. Aber selbst, wenn nicht, wäre es nur eine Frage der Zeit. Denn die Eintracht liegt nur noch zwei Punkte hinter Schalke. Der S04 hat 2563 Punkte auf dem Konto, Frankfurt 2561.

Das ist umso bitterer, weil ja auch die Frankfurter einige Jahre in der 2. Liga verbracht haben und Schalke noch vor zehn Jahren nicht nur tabellarisch meilenweit Vorsprung hatte. Inzwischen ist Frankfurt vom Kaderwert, von der sportlichen und wirtschaftlichen Stärke dem Schalker Konkurrenten fast uneinholbar enteilt.

Auch Leverkusen lauert schon - Bochum auf Platz 13

Zum Vergleich: Noch vor acht Jahren hatte Schalke unglaubliche 192 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Das sind umgerechnet 64 Siege. Deutlicher kann wohl kaum beschreiben, wie unterschiedlich die Verläufe seitdem waren.

Nun verliert Schalke, der einzige Verein mit einer negativen Tordifferenz in den Top 10, also einen Platz an die Hessen. Immerhin dürfte Schalke danach erstmal etwas Luft haben. Denn auf dem neunten Platz liegt der 1. FC Köln mit 2484 Punkten, der ja bekanntlich in diesem Jahr mit den Gelsenkirchenern im Unterhaus spielt.

Danach lauert allerdings bereits der Deutsche Meister Bayer Leverkusen mit 2464 Zählern. Sollte Schalke nicht bald wieder aufsteigen, droht spätestens in der Saison 2026/27 auch Leverkusen den S04 zu überholen.

Auf dem elften Platz liegt der 1. FC Kaiserslautern mit 2094 Punkten. Der nächste aktive Bundesligist ist der VfL Bochum mit 1486 Punkten (13.).