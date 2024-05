Vergessene Vereine STV Horst-Emscher - Zweite Kraft in Gelsenkrichen und Amateurmeister

Bundesliga-Fußball gehört in Gelsenkirchen seit dem Abstieg des FC Schalke 04 der Vergangenheit an. Früher gab es mit dem STV Horst-Emscher einen weiteren Erstliga-Verein in der Stadt.