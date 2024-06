Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen komplettiert sein Torhüter-Trio. Ein erfahrener Schlussmann kommt aus Homberg.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen rüstet sich für die nächste Saison in der Oberliga Niederrhein. Kurz nach den Verlängerungen mit Alexander Golz und Ryan Valentine hat der ETB nun den nächsten Torwart vorgestellt.

Mit Philipp Gutkowski wechselt ein erfahrener Schlussmann an den Uhlenkrug und komplettiert das Torhüter-Trio. Der 29-Jährige kommt vom VfB Homberg zum ETB. Beim Duisburger Ligarivalen spielte der Keeper bereits in der Jugend und spielte seitdem mit einem Jahr Unterbrechung ausschließlich beim VfB.

Mit dem machte Gutkowski alle Höhen und Tiefen mit. So schaffte Homberg mit ihm zwischen den Pfosten in der Saison 2015/16 zunächst den Aufstieg in die Oberliga und drei Jahre später gar den Sprung in die Regionalliga West.

Auch in den drei Jahren hier hütete Gutkowski in der Regel das Tor und sammelte genau 100 Regionalliga-Einsätze, ehe es 2022 wieder in die Oberliga ging. Zwei Jahre später schlägt der zweifache Familienvater seine Zelte nun an neuer Stelle auf - zum ersten Mal seit der Saison 2014/15, die er beim SV Hönnepel-Niedermörmter absolvierte.

Ich werde bald 30 Jahre alt und konnte in den letzten Jahren, auch in der Regionalliga, sehr viel Erfahrung sammeln. Ich denke, dass ich mich gut einbringen und der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann. Philipp Gutkowski

Philipp Gutkowski über seinen Wechsel zum Uhlenkrug: „Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zum ETB geklappt hat. Die Wege vom VfB und mir trennen sich nun und Damian Apfeld hat sich bei mir gemeldet, als er davon erfahren hat. Ich hatte schnell ein sehr gutes Gefühl, und nach zwei, drei kleineren Gesprächen, die noch kamen, habe ich dann zusammen mit meiner Familie relativ schnell entschieden, dass der Wechsel zum ETB genau das Richtige für mich ist. Ich werde bald 30 Jahre alt und konnte in den letzten Jahren, auch in der Regionalliga, sehr viel Erfahrung sammeln. Ich denke, dass ich mich gut einbringen und der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann. Im besten Fall wollen wir eine noch bessere Saison als dieses Jahr spielen. Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung und darauf, einen neuen Verein kennenzulernen.“

Auch sein neuer Trainer freut sich auf die Zusammenarbeit. „Mit Philipp Gutkowski bekommen wir einen erfahrenen Torwart dazu, der in den letzten Jahren alles beim VfB Homberg erlebt hat, wovon wir als gesamtes Team, auf und neben dem Platz, profitieren werden. In dieser Saison wurde er leider von einer Verletzung zurückgeworfen, die er aber jetzt hinter sich gelassen hat und uns somit zum Trainingsstart fit zur Verfügung stehen wird. Somit ist unser Torwart-Trio komplett“, ist ETB-Coach Damian Apfeld froh, dass er mit sehr starken Torhütern in die neue Spielzeit gehen kann.