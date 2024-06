Die U19 von Schalke U19 revanchiert sich für die letztjährige Finalniederlage und holt mit einem 4:0 gegen Paderborn den Westfalenpokal der A-Junioren.

Revanche geglückt! Nach der 1:2-Finalniederlage im Vorjahr hat die U19 vom FC Schalke 04 das Endspiel um den Westfalenpokal der A-Junioren klar beherrscht. Gegen Titelverteidiger SC Paderborn gewannen die Knappen mit 4:0 (2:0).

Im Gelsenkirchener Parkstadion mussten die Hausherren zu Begin aufpassen und kamen schwer in die Partie, brachten sich aber dennoch bereits früh auf die Siegerstraße. Tristan Osmani (17.) sorgte für die 1:0-Führung - obwohl die Paderborner vor den Ex-Schalkern Ahmed Kutucu (Eyüpspor) und Timo Becker (Holstein Kiel) bis dahin einen besseren Start erwischten.

Statt den Ausgleich legte S04 aber nach. Und es wurde sehenswert: Eine Hereingabe von der rechten Seite bugsierte Mika Karim Khadr artistisch mit der Hacke per Scorpion-Kick unter die Latte - das 2:0 für Schalke (28.), ein Kandidat zum Tor des Monats!

So ging es mit der Schalker Führung in die Kabinen, und auch im zweiten Durchgang behielten die Schalker die Oberhand. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn sorgte Zaid Amoussou-Tchibara (52.) nach einer Ecke per Kopf für klare Verhältnisse und mit seinem 3:0 für die Vorentscheidung. Und schnürte dann in der Schlussphase sogar noch den Doppelpack (84.).

Nachdem Schiedsrichter Jonas Fischbach die Partie pünktlich beendete, konnte die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert zum gelungenen Saisonabschluss dann den Pokal in Empfang nehmen - zum zweiten Mal in den letzten drei Jahren.

So haben sie gespielt:

Schalke: Yusufu - Barthel, Khadr, Bulut, Thier - Grüger, Vozar - Karaca (58. Hadzha), Gashi (65. Turay), Osmani (81. Zgorecki) - Amaussou-Tchibara

Tore: 1:0 Osmani (17.), 2:0 Khadr (28.), 3:0 Amoussou-Tchibara (52.), 4:0 Amoussou-Tchibara (84.)

Schiedsrichter: Jonas Fischbach

Zuschauer: 630.