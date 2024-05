Rot-Weiss Essen hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen - diesmal bei Liga-Konkurrent Dynamo Dresden.

Mit Tobias Kraulich hat Rot-Weiss Essen den bereits länger kolportierten und als Wunschspieler gehandelten Nachfolger für den abgewanderten Innenverteidiger Felix Götze vorgestellt. RevierSport hatte im Vorfeld bereits mehrfach exklusiv berichtet.

Kraulich wurde bei Rot-Weiß Erfurt und in der U23 des 1. FC Nürnberg ausgebildet, mit dem anschließenden Wechsel zu den Würzburger Kickers schaffte der damals 21-Jährige den Sprung in die 2. Bundesliga. Der Linksfuß absolvierte in seiner ersten Saison für die Würzburger 15 Partien im deutschen Unterhaus. Später in der 3. Liga war er unumstrittener Stammspieler, ehe Stationen beim SV Meppen und zuletzt in Dresden folgten. Insgesamt kommt Kraulich auf 55 Regionalliga-Einsätze, 81 Partien in der 3. Liga sowie 15 Spiele in der 2. Bundesliga.

"Mit Meppen und Dresden habe ich die Hafenstraße als Gegenspieler erlebt. Die unheimliche Lautstärke von den Tribünen ist mir im Kopf geblieben. Ich habe unheimlich Bock, diese Unterstützung der Fans künftig für mein eigenes Team zu erfahren", sagte der Neuzugang.

Und weiter: "Nach guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bin ich der festen Überzeugung, mit dem Wechsel zu RWE den richtigen nächsten Schritt für meine Karriere zu gehen."

Kraulich passt auch voll in die Vorstellungen von RWE-Trainer Christoph Dabrowski, wie dieser durchblicken ließ: "Tobias Kraulich ist ein robuster und groß gewachsener Innenverteidiger, der unserer Defensive mehr Stabilität verleihen wird. Darüber hinaus erfüllt er als Linksfuß das gesuchte Profil für unseren Spielaufbau und wird durch seine Kopfballstärke auch im gegnerischen Strafraum für Gefahr sorgen. Wir freuen uns, dass sich Tobias für uns entschieden hat."

Zudem äußerte sich noch Marcus Steegmann, Direktor Profifußball: "Mit Tobias Kraulich konnten wir einen führungsstarken Spielertypen für uns gewinnen, der bereits große Erfahrung mitbringt, mit seinen 25 Jahren aber auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Er ist dazu in der Lage voranzugehen und soll über seine Leistung in unserer Mannschaft eine tragende Rolle einnehmen. Die letzte Saison lief aufgrund seiner Oberschenkelprobleme für ihn nicht so wie gewünscht. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass er mittelfristig eine echte Verstärkung für uns wird."