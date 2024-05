Rot-Weiss Essen hat den Nachfolger von Felix Götze gefunden. Er kommt von einem Ligakonkurrenten an die Hafenstraße.

Mit Hochdruck fahndete Rot-Weiss Essen zuletzt nach einem Nachfolger für Felix Götze. Jetzt steht die Suche nach einem neuen Abwehrchef dicht vor dem Abschluss: RWE ist sich mit Tobias Kraulich einig.

Schon vor einigen Wochen berichtete RevierSport vom Interesse der Bergeborbecker an dem 25-Jährigen von Dynamo Dresden. Inzwischen sind sich Verein und Spieler einig. Nach RS-Informationen wird der Innenverteidiger in Kürze den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Zweijahresvertrag an der Hafenstraße unterzeichnen.

Nachdem die Dresdener in der Rückserie den Aufstieg trotz hervorragender Ausgangsposition noch verspielt hatten, entschied sich Kraulich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages (hätte sich nur im Aufstiegsfall verlängert) in Sachsen. Vor einem Jahr war er vom SV Meppen zur SGD gewechselt.

Mehrere Zweit- und vor allem Drittligisten zeigten ebenfalls Interesse am gebürtigen Erfurter. Vor allem Arminia Bielefeld soll intensiv um Kraulich gebuhlt haben. Der 1,91-Meter-Mann entschied sich letztlich aber für RWE.

Nach langer Verletzungspause - Anfang Februar stand Kraulich zuletzt auf dem Rasen - soll er in der neuen Saison eine wichtige Rolle im Abwehrzentrum der Rot-Weissen einnehmen. Seine hartnäckigen Oberschenkelprobleme hat er inzwischen überwunden.

Kraulich stammt aus dem Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt. Für die Thüringer, Würzburger Kickers, den SV Meppen und Dresden absolvierte er insgesamt 81 Partien in der 3. Liga und 15 Zweitliga-Einsätze.

RWE-Planungen für die Defensive nicht abgeschlossen

Abgeschlossen sind die Personalplanungen für die Defensive damit aber noch nicht. Auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger beschäftigen sich die Essener unter anderem weiterhin mit Jakob Lewald. Der 25-Jährige spielte zuletzt ebenfalls für Dynamo Dresden und verpasste in der beendeten Saison nur eine Partie.

Der Noch-Kollege von Kraulich kann die SGD ablösefrei verlassen. Ein Transfer dürfte für RWE aufgrund großer Konkurrenz - vor allem aus der 2. Bundesliga - allerdings schwer realisierbar sein. Das gilt auch für Torge Paetow, Kapitän des SC Verl. Zwar kündigte Sportchef Sebastian Lange neulich den Verbleib des Abwehrmannes an. Das letzte Wort ist in dieser Personalie aber womöglich noch nicht gesprochen.