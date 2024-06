Der VfL Bochum plant weiter das Comeback der zweiten Mannschaft. Für die neue U21 kommt nach acht U19-Spielern ein Rückkehrer mit Bundesliga-Erfahrung.

Der VfL Bochum plant weiter die Spielzeit mit der neuen U21 in der Oberliga Westfalen. Mit Dennis Grote hat sich der Klub nun ein bekanntes Gesicht zurück an die Castroper Straße geholt.

Der 37-jährige Grote spielte bis zuletzt bei Preußen Münster, kam in der abgelaufenen Aufstiegssaison in der 3. Liga jedoch kaum zum Einsatz - ein Kreuzbandriss verhinderte mehr als drei Kurzeinsätze für den Routinier. Zwar läuft sein Vertrag in Münster auf, aufhören wollte Grote aber noch nicht.

"Ich freue mich sehr, wieder ein Teil der VfL-Familie zu sein und bin den Verantwortlichen dankbar, dass sie mir die Möglichkeit geben, sowohl in neuer Rolle neben dem Platz als auch noch aktiv auf dem Rasen den neu eingeschlagenen Weg mitgestalten zu dürfen", erklärte der Rückkehrer selbst.

Denn neben seiner Rolle auf dem Platz wird Grote das Scouting von der U21 bis U16 übernehmen. "Dennis vereint eine hohe Fußballkompetenz mit eigener Profierfahrung und ist damit als Scout des Übergangsbereichs und als Führungsspieler in der U21 ein absoluter Gewinn für den Verein", freut sich Max Kögel, Sportlicher Leiter Übergangsbereich im Talentwerk, über den "doppelten" Neuzugang.

Dennis Grote - Stationen: 2001-2002: Preußen Münster (Jugend) 2002-2005: VfL Bochum (Jugend) 2005- Januar 2011: VfL Bochum Januar 2011 bis Juli 2011: Rot-Weiß Oberhausen Januar 2012 bis 2014: Preußen Münster 2014-2016: MSV Duisburg 2016-2019: Chemnitzer FC 2019 bis Februar 2022: Rot-Weiss Essen Februar 2022 - Juli 2022: Wacker Innsbruck 2022-2024: Preußen Münster ab 2024: VfL Bochum U21

Dabei war auch Grotes Verbindung zum Klub ein Faktor: "Im Zuge der Umstrukturierung des Talentwerks brauchen wir Mitarbeiter, die für die Sache brennen und das haben wir in jedem Gespräch mit Dennis erleben dürfen."

Diese Identifikation ist bei Grote gegeben. Im Juli 2002 wechselte der damals noch 15-Jährige - ebenfalls aus Münster - in den Bochumer Nachwuchs und wurde 2005 Profi. Für den VfL absolvierte er in 69 Spielen 2751 Bundesliga-Minuten (6 Tore, 7 Vorlagen). Insgesamt sammelte Grote 91 Einsätze für die Bochumer Profis und lief 42 Mal für die damalige Reserve auf.

Bereits zuvor hatte der VfL Bochum die ersten Spieler der neuen U21 bekanntgegeben. Neben Torhüter Niklas Lübcke (SG Wattenscheid) rücken acht Spieler aus der Bochumer U19 auf. "Wir sind besonders stolz darauf, eine U21 mit ganz viel VfL-DNA an den Start zu bringen", betonte Kögel, der federführend für die Kaderplanung war. "Der Großteil der Mannschaft wird aus Jungs der eigenen U19 bestehen, die teilweise bereits seit der U9 bei uns im Talentwerk spielen."