Der VfL Bochum stellt wieder eine Zweitvertretung. Die ersten Kader-Plätze sind nun vergeben.

Der VfL Bochum geht ab der kommenden Saison wieder mit einer zweiten Mannschaft an den Start. Diese U21 muss allerdings nicht ganz unten im Ligensystem beginnen, sondern darf in der Oberliga Westfalen ran. Die Oberliga Westfalen wird daher in der kommenden Spielzeit einfach auf 19 Teams aufgestockt - das geben die Verbands-Statuten her.

Und beim VfL laufen die Planungen für den Kader auf Hochtouren. Auf der Vereinshomepage heißt es. „Wir sind besonders stolz darauf, eine U21 mit ganz viel VfL-DNA an den Start zu bringen“, betont Max Kögel, der als Sportliche Leitung Übergangsbereich federführend für die Kaderplanung war. „Der Großteil der Mannschaft wird aus Jungs der eigenen U19 bestehen, die teilweise bereits seit der U9 bei uns im Talentwerk spielen.“

Folgende Spieler werden aus der U19 in die Oberliga Westfalen hochgezogen.

Im Tor stehen wird Hugo Rölleke, der in der abgelaufenen Saison durch Verletzungen der Keeper zweimal im Kader der Profis stehen durfte. Zudem werden aus der U19 Außenverteidiger Luca Bernsdorf, Defensivallrounder Jan Nzeba-Bost, Innenverteidiger Niko Božičković, die defensiven Mittelfeldspieler Jean-Philippe Njike Nana und Luca Erdelkamp sowie Außenstürmer Divine Boafo und der offensive Mittelfeldspieler Cedric Zajkowski in der neuen U21 im Kader stehen.

Heiko Butscher, der wieder in den Nachwuchsbereich der Bochumer zurückkehren wird, betonte bereits vor Wochen: "Wir wollen versuchen, auf jeder Position Alternativen zu schaffen. Das ist ein Prozess über mehrere Jahre."

Zudem sollen bis zu drei erfahrene Akteure hinzustoßen, die die Jungs führen. Maximal drei Akteure über 23 dürfen bei den Zweitvertretungen eingesetzt werden. Auch diese Spieler sollen, wenn möglich aus der Umgebung kommen. In den kommenden Tagen wird der VfL weitere Spieler vorstellen, die für die neue U21 verpflichtet werden konnten.