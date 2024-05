Bei Alemannia Aachen ist an diesem Freitag einiges los. Zwei Spieler müssen gehen, dafür kommt ein Neuer für die 3. Liga.

Mit Ismail Harnafi hat Alemannia Aachen einen Offensivmann von West-Regionalligist 1. FC Düren verpflichtet. Mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 32 Einsätzen war er der zweitbeste Scorer des 1. FC Düren in der Regionalliga-West-Spielzeit 2023/24.

Zum FCD war der Offensivmann bereits 2022 gestoßen, zuvor hatte er ein Jahr für Fortuna Köln gespielt. Für Düren und den Südstadt-Klub lief er insgesamt 54-mal in der vierthöchsten Liga auf. Ausgebildet wurde Harnafi bei Borussia Mönchengladbach, dort durchlief er bis einschließlich der U19 sämtliche Jugendteams.

"Mit Ismail verpflichten wir einen talentierten und äußerst interessanten Spieler, der viele Vereine durch seine starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Während der drei Spiele gegen uns in dieser Saison haben wir gespürt, dass er eine echte Verstärkung für uns sein kann. Jetzt freuen wir uns sehr, dass der Wechsel geglückt ist und wir ihn in der neuen Saison in Schwarz und Gelb auflaufen sehen. Seine Qualitäten sind eine echte Bereicherung für uns", sagte Alemannias Geschäftsführer Sascha Eller.

Auch bei Harnafi selbst war die Vorfreude auf die neue Aufgabe spürbar: "Alemannia Aachen ist ein großer Verein mit einer unfassbaren Energie auf und neben dem Platz. Ich war beeindruckt, als ich mit Düren hier zum Tivoli gekommen bin. Nun möchte ich selbst vor diesen tollen Fans spielen und der Mannschaft bestmöglich weiterhelfen. Ich freue mich auf eine sehr spannende Aufgabe in Liga drei, dazu noch bei so einem Traditionsverein."

Derweil machte die Alemannia noch bekannt, dass es für zwei Spieler nicht weitergehen wird. Kilian Pagliuca, ein offensiver Mittelfeldspieler aus der Schweiz, wird Aachen mit Ablauf seines Vertrages im Sommer ebenso verlassen wie Torwart Jan Strauch, der zuvor acht Jahre im Verein war. Beide Spieler werden also ablösefrei sein und können sich nach neuen Vereinen umschauen.