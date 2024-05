Der MSV Duisburg hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus der Regionalliga Südwest kommt ein Stürmer.

Vom FSV Frankfurt zum MSV Duisburg: Für Jihad Boutakhrit startet in diesem Sommer ein neues Kapitel. Der 24-Jährige hat bei den Zebras unterschrieben. "Ich freu‘ mich extrem auf die Aufgabe und die Zeit hier in Duisburg, ich brenne so richtig! Das ist eine große Herausforderung, ich werde alles reinwerfen, damit wir hier gemeinsam erfolgreiche Jahre mit dem Spielverein haben werden", sagte er.

Die Vorfreude teilt er mit seinem neuen Trainer Dietmar Hirsch: "Es waren gute Gespräche mit Jihad, du merkst, wie er für diese Aufgabe brennt. Er hat in Frankfurt auch in zentraler Position gespielt, aber er ist vor allem sehr schnell, kommt über die Flügel und bietet sehr, sehr viele tiefe Läufe an. Jihad ist zudem technisch gut, das heißt, dass er auch mit dem Rücken zum Tor anspielbar ist. In Frankfurt und zuvor in Hoffenheim hat er auf sich aufmerksam gemacht – ich freue mich, dass er den Spielverein jetzt mit begleitet", sagte Hirsch, der selbst erst vor wenigen Tagen den Weg aus Bocholt nach Duisburg gefunden hat.

Boutakhrit kam in der vergangenen Spielzeit in 32 von 34 Begegnungen für den FSV zum Einsatz. Für das Team vom Bornheimer Hang erzielte er dabei 9 Tore und bereite 6 Treffer vor. Insgesamt hat er in seinen fünf Regionalliga-Saisons (128 Spiele) 24 Tore erzielt und 16 Assists gesammelt.

Kaderplaner Chris Schmoldt verriet, dass der 24-Jährige schon länger ein Kandidat war: "Wir haben Jihad schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Offensiv kann er mehrere Positionen spielen, ihn zeichnen vor allem seine Schnelligkeit und Zielstrebigkeit aus. In den Gesprächen hat er uns aufgezeigt, dass er noch viel erreichen möchte und bereit ist, dafür hart zu arbeiten. Das passt zum Spielverein!"

Die Planungen für die kommende Saison in der Regionalliga West laufen beim MSV Duisburg damit also weiter auf Hochtouren. Es wird die erste Saison in der Viertklassigkeit sein. Mit Boutakhrit bekommen sie nun einen Mann dazu, der sich in dieser Spielklasse bereits auskennt.