Alexander Klaws neuer Song „Gelbe Wand“ kommt pünktlich zum Champions-League-Finale. Auch 30 BVB-Fans aus ganz Deutschland sind beteiligt.

Einst war er Deutschlands erster Superstar, derzeit ist er der legendäre Apachen-Häuptling Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Und Alexander Klaws ist auch: BVB-Fan.

Wie alle Fans von Borussia Dortmund fiebert der 40-Jährige dem Champions-League-Finale an diesem Samstag entgegen. Und seinem Klub hat er auch gleich musikalisch unterstützt: „Gelbe Wand“ heißt sein neuer Song, der in der Nacht auf Samstag erschienen ist.

Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Album ist Klaws wieder als Sänger aktiv. „Nach zehn Jahren Musikabstinenz gibt‘s endlich mal wieder was auf die Ohren“, postete der in Sendenhorst bei Münster, 50 Minuten per Auto von Dortmund entfernt, aufgewachsene Musicaldarsteller und Schauspieler auf Instagram. Als „Hommage an meinen Herzensverein“ werde der Song in der Nacht auf Samstag überall im Netz zum Download bereitstehen.

Klaws‘ Management zufolge war die „Stadion-Hymne“ - geschrieben von Uwe Fechner - aufwendig in Dortmund, Berlin, Hannover, Nürnberg, Hamburg und Italien eingespielt worden. Ein Teil der „Rock-Elite“ wie Dennis Poschwatta - Schlagzeuger von Guano Apes - oder Fabio Trentini am Bass sind demnach bei „Gelbe Wand“ mit von der Partie.

Den Fan-Chor bestreiten 30 BVB-Fans aus ganz Deutschland - eingesungen in Dortmund. Produzent Fechner und Klaws „seien unweit des Westfalenstadions“ geboren und wollten ihrem Lieblingsverein mit Gleichgesinnten einen Song schenken, hieß es beim Management.

Klaws letztes Studioalbum war im Herbst 2015 („Auf die Bühne, fertig, los!“) erschienen. Der gebürtig aus Ahlen im westfälischen Münsterland stammende Sänger, Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator ist seit 2019 auch jeweils im Sommer in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen als Apachen-Häuptling Winnetou zu sehen. 2003 wurde Klaws einst schlagartig bekannt, als er die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewann. Mit seiner Debüt-Single „Take Me Tonight“ schaffte er es auf Platz eins der deutschen Charts.

Ob sein Klub die europäischen Charts stürmt? Am Samstagabend (1. Juni, 21 Uhr) drückt der Sänger seinem BVB im Finale gegen Rekordsieger Real Madrid die Daumen.