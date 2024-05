Sascha Voelcke hatte sich bedeckt gehalten, ob es nach seinem Abschied von Rot-Weiss Essen nur direkten Konkurrenz gehen wird. Nun haben die Fans die Antwort bekommen.

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste von Sascha Voelcke gesichert. RevierSport hatte bereits zuvor exklusiv berichtet, nun steht der Wechsel fest. Der 22-jährige linke Außenbahnspieler hat Rot-Weiss Essen ablösefrei verlassen, sich bezüglich seines neuen Klubs nach dem Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiss Oberhausen aber noch nicht äußern wollen. Das haben die Waldhöfer nun offiziell übernommen.

"Mit dem Abgang von Luca Bolay hatten wir eine offene Planstelle auf der linken Seite. Diese können wir nun mit Sascha mit unserem Wunschkandidaten mehr als ausfüllen. Er kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und bringt ganz viele Attribute mit, die wir uns vorgestellt haben", sagte Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport des SV Waldhof Mannheim.

Und weiter: "Als Sascha in der Endphase das Vertrauen in Essen erhalten hatte, konnte man die Qualitäten Woche für Woche sehen. Wir sind sehr auf seine nächsten Entwicklungsschritte hier in Mannheim gespannt."

Der 22-jährige Voelcke kommentierte seinen nächsten Karriereschritt wie folgt: "Ich freue mich sehr, dass ich heute hier meinen Vertrag für den SV Waldhof unterschreiben kann. Von der ersten Sekunde an habe ich gespürt, dass mich die Verantwortlichen unbedingt hier spielen sehen möchten. Man hat gemerkt, dass man mir hier viel Vertrauen in mich hat. Das hat mich schlussendlich von diesem Schritt überzeugt."

Für Rot-Weiss Essen absolvierte Voelcke der auf der Außenbahn offensiv wie defensiv agieren kann, 52 Spiele, wobei er fünfmal traf und acht Vorlagen gab. Insgesamt stand er drei Jahre bei RWE unter Vertrag.

In der Hinterhand hatte Voelcke als mögliche Sommerwechsel-Optionen noch mehrere Drittliga-Angebote vorliegen und auch Anfragen aus der 2. Bundesliga. Nun ist die Entscheidung also gefallen, und Waldhof Mannheim geht aus dem Poker als glücklicher Sieger hervor.