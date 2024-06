Im Dortmunder Fußballmuseum wird am Samstag, den 1. Juni, die erste Runde des DFB-Pokals 2024/25 ausgelost. Auch die Revierklubs warten auf ihre Gegner.

Rund drei Stunden vor Beginn des Champions League Finals zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid gehen die Blicke in Fußball-Deutschland am Samstag, den 1. Juni, in die Heimatstadt des BVB. Denn ehe dieser im Londoner Wembley-Stadion um den Henkelpott kämpft, wird im Dortmunder Fußballmuseum um 18 Uhr die erste Runde des DFB-Pokal 2024/25 ausgelost. Hier gibt es alle Paarungen.

Bayer Leverkusen wird als Titelverteidiger in die neue Saison gehen. Stattfinden soll die 1. Hauptrunde vom 16. bis 19. August. Für die Supercup-Teilnehmer Leverkusen und VfB Stuttgart und ihre Gegner sind der 27. und 28. August geplant.

Diese 64 Klubs sind für den DFB-Pokal 2024/25 qualifiziert:

Lostopf Amateure, Heimrecht:

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig, SSV Ulm, Preußen Münster, Jahn Regensburg.

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, VfL Osnabrück, Dynamo Dresden, FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen, SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Arminia Bielefeld, Würzburger Kickers.

Regionalligen: FC Viktoria Berlin, Bremer SV, Teutonia Ottensen, Kickers Offenbach, Greifswalder FC, SV Meppen, Hallescher FC, Phönix Lübeck, FC 08 Villingen, Carl-Zeiss Jena, Sportfreunde Lotte.

Oberligen: VfV Hildesheim, TuS Koblenz, TSV Schott Mainz, VfR Aalen.

Lostopf Profis:

1. Bundesliga: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, Werder Bremen, SC Freiburg, FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05, VfL Bochum, Holstein Kiel, FC St. Pauli.