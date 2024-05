Drittligist Rot-Weiss Essen erwischte in Sandhausen einen gebrauchten Tag (0:2). Auch José-Enrique Ríos Alonso war enttäuscht.

José-Enrique Ríos Alonso war sichtlich geknickt, als er zum Interview in die Mixed-Zone kam. Kein Wunder: Schließlich hatte Rot-Weiss Essen gerade das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen mit 0:2 verloren und eine dicke Chance im Aufstiegskampf verpasst.

Dass die beiden Konkurrenten Dynamo Dresden (0:1 gegen Verl) und Jahn Regensburg (1:3 in Freiburg II) ihre Spiele bereits zuvor verloren hatten, sollte eigentlich bei den Essenern für Extra-Motivation sorgen, aber es kam anders. RWE wirkte gehemmt und konnte vor den 2500 mitgereisten Gäste-Fans nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Es war die erste Niederlage nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen in Serie.

"Der Frust ist riesig, aber wir sind selbst schuld. Wir sind in beide Halbzeiten nicht so reingekommen, wie wir es wollten. Als wir dann wieder besser drin waren, bekommen wir das 0:1. Danach hat es nicht mehr so gepasst, aber das darf uns nicht passieren. Wir hatten ja immer noch über eine halbe Stunde Zeit, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Wir kannten natürlich die anderen Ergebnisse, aber sobald der Schiedsrichter anpfeift, vergisst man das auch schnell wieder", analysierte der Innenverteidiger anschließend.

Der Essener Dauerbrenner, der für RWE die meisten Spielminuten in dieser Saison absolviert hat (3150 von 3240 Minuten), blickt trotzdem positiv voraus. Beim kommenden Heimspiel gegen 1860 München (10. Mai, 19 Uhr) möchte der Tabellenvierte diesen Platz festigen und die eigenen Hausaufgaben erledigen, um die Chance auf die Relegationsteilnahme am Leben zu erhalten. Regensburg ist dann erst einen Tag später bei Viktoria Köln im Einsatz.

Wir wollen den Fans auf jeden Fall diesen letzten Heimsieg schenken. Die Unterstützung in Sandhausen war auch wieder brutal. Was die Fans zuhause und auswärts abliefern, ist unbeschreiblich. Da kann man sich nur bedanken. José-Enrique Ríos Alonso.

"Wir müssen das jetzt so schnell wie möglich verarbeiten, am Freitag geht es bereits gegen 1860 München weiter. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir glauben selbst noch dran. Wir nehmen einfach das, was kommt und dann sehen wir weiter", betonte der 23-Jährige.

