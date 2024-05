Der ASC 09 Dortmund hat das heißerwartete Stadtderby gegen Türkspor Dortmund mit 0:1 (0:1) verloren. Spielertrainer Marco Stiepermann ist enttäuscht und stolz zugleich.

Es war das wohl heiß ersehnteste Spiel der diesjährigen Spielzeit in der Oberliga Westfalen. Türkspor Dortmund empfing als Tabellenzweiter den Stadtrivalen und Rangdritten ASC 09 Dortmund. Wer gewinnt, darf sich über die aussichtsreichere Ausgangsposition im Saisonendspurt freuen. In einem umkämpften Kopf-an-Kopf-Rennen auf hohem Niveau musste sich das Team aus Aplerbeck den Gastgebern schließlich mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Rund 1500 Zuschauer verfolgten den Aufstiegsknaller und sorgten für eine erinnerungswürdige Atmosphäre auf der Sportanlage am Mendeplatz.

Zum Spiel: Der ASC erwischte den schlechteren Start und war zunächst in der Defensive gefordert. „Alle wussten, dass das ein Spiel auf Messers Schneide wird. Die erste Halbzeit geht ganz klar ans Türkspor. Wir wollten gezielt ein bisschen defensiver stehen, haben dann im falschen Moment etwas fahrlässig reagiert und die Flanke zum Treffer nicht gut verteidigt“, analysierte Aplerbeck-Spielertrainer Marco Stiepermann, der selber auch auf dem Feld stand.

Nach Hereingabe von der rechten Seite sprangen im Strafraum der Gäste drei Akteure zum Ball, im Endeffekt lenkte Semin Kojic das Leder beim Abwehrversuch über Keeper Joshua Mroß hinweg zum 0:1 (15.) ins eigene Tor. Anschließend übten die Hausherren weiter Druck aus, ließen aber die nötige Effizienz vermissen. „Uns war bewusst, dass wir gegen diese Mannschaft immer wieder Situationen nicht verhindern können. Ich habe die Jungs darauf vorbereitet, gegen die krassesten Widerstände ankämpfen zu müssen“, erzählte der ASC-Coach.

Nach dem Seitenwechsel konnte seine Elf zunehmend besser dagegenhalten, allerdings habe „der Lucky-Punch“ gefehlt. Die dickste Chance für Aplerbeck hatte Florian Rausch auf dem Fuß. Sein Schuss aus rund zwölf Metern Torentfernung landete jedoch einige Meter über der Querlatte. „Den macht er an einem guten Tag schon mal“, so Stiepermann.

Türkspor Dortmund: Acil - Bingöl, Kaya, Akman, Yigit - Tomasello (90. + 6 Cenik), Toy (90. + 4 Kljajic), Sezer (81. Biancardi), Anan (90. + 2 Algan) - Bulut, Dag (87. Sengün) ASC 09 Dortmund: Mroß - Stuhldreier (79. Münzel), Friedrich, West, Rausch (70. Morina), - Stiepermann (77. Wilkesmann), Warschewski, Urban - Santo (57. Opoku), Podehl, Kojic Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli Zuschauer: 1500 Tore: 1:0 Kojic (Eigentor)

In der Schlussphase verteidigte Türkspor leidenschaftlich und brachte die knappe 1:0-Führung im Endeffekt über die Zeit. Der vermeintliche ASC-Ausgleichstreffer durch Michael-Marvin West mit der nahezu letzten Spielaktion wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. „Die Enttäuschung ist gerade riesig. Das ist verständlich bei einem Spiel in diesem Rahmen vor so vielen Zuschauern“, resümierte Stiepermann.

Trotzdem stand bei dem 33-Jährigen der Stolz auf sein Team im Vordergrund: „Mit den Möglichkeiten, die wir haben, leisten wir Unglaubliches. So ein Oberliga-Niveau haben wir in der ganzen Saison noch nicht gesehen. Ein Unentschieden wäre durchaus auch in Ordnung gegangen.“

Big Points für Türkspor - Aufstieg in die Regionalliga West steht bevor

Auf der Gegenseite ist die Freude über den Erfolg im Dortmunder Spitzenspiel riesig. „Insgesamt war das ein absolut verdienter Sieg. Ich glaube schon, dass wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren“, analysierte Sebastian Tyrala. Der Trainer der Nordstädter weiter: „Vielleicht war das nicht der Leckerbissen mit vielen Torchancen, den man sehen wollte, aber so ist es in einem Spitzenspiel manchmal. Das war hohes Niveau, kämpferisch haben wir alles reingehauen, es hat großen Spaß gemacht.“

Auf der Zielgeraden zum Aufstieg in die Regionalliga West steht für Türkspor in der kommenden Woche ein weiteres Derby an, wenn es zum FC Brünninghausen geht (12.05., 15 Uhr). Der ASC 09 Dortmund empfängt zeitgleich den 1. FC Gievenbeck.