Der 1. FC Bocholt verliert nach der Saison seinen Kapitän, der seine Karriere beenden wird. Das sagen Klub und Spieler.

Zur Saison 2015/16 kehrte Marc Beckert vom SV Hönnepel-Niedermörmter zum 1. FC Bocholt zurück. Ein Glücksgriff, wie sich in den nächsten rund neun Jahren zeigen sollte. Der Außenverteidiger wurde Kapitän und stieg mit den Schwatten 2022 in die Regionalliga West auf.

In dieser Saison schnupperte der FCB sogar lange an der 3. Liga, es wird die letzte des 32-Jährigen am Hünting sein. Wie der Klub mitteilte, wird Beckert seine Fußballschuhe zum Saisonende an den Nagel hängen.

Für den 1. FC Bocholt wird er dann rund 270 Pflichtspiele absolviert haben, die meisten davon in der Oberliga Niederrhein. Auch als Torschütze war Beckert mehrfach erfolgreich, so schoss er unter anderem das von Arnd Zeigler gekürte "Kacktor des Monats" im Februar 2023.

"Es war mir immer ein Privileg, das Trikot des FC überzustreifen. Dies war sicherlich mit eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben", verkündete Beckert seine Entscheidung über die sozialen Medien. "Ausschlaggebend sind für mich ausschließlich berufliche Gründe, die die Kombination aus Profifußball und Arbeit nicht mehr hergeben."

Marc ist ein Vorbild für sehr viele junge Fußballer in Bocholt. Er hat gezeigt, was man erreichen kann. Christopher Schorch

Dabei richtet er auch emotionale Worte an die Bocholter Anhänger: "Triumphe, Freude und auch harte Zeiten verbinden uns. Ich werde dieses Kapitel in diesem wunderbaren Klub schließen, in dem ich über die Jahre als Spieler und Mensch gewachsen bin. Ich danke Euch für Euren Support – Ihr habt mir diese für mich so unglaubliche Zeit ermöglicht!"

Und wie geht es nach neun Jahren Bocholt nun weiter? "Es ist nicht meine Intention, mich vollständig von dem Sport zu distanzieren. Ich hoffe gemeinsam mit Euch, in den letzten Wochen die Vizemeisterschaft einzufahren und würde mich freuen, Euch letztmalig am Hünting gegen den WSV zu sehen. 1900% Dank für die gemeinsame Zeit, ich werde Euch immer im Herzen tragen!"

Sportgeschäftsführer Christopher Schorch äußerte sich zum Karriereende des Kapitäns so: "Marc ist ein Vorbild für sehr viele junge Fußballer in Bocholt. Er hat gezeigt, was man erreichen kann. Nie geht man so ganz. Beck’s weiß, dass die Tür für ihn immer offen steht. Wir danken ihm für die großartigen Leistungen im FC-Trikot und werden ihm einen gebührenden Abschied bescheren."