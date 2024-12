Der 1. FC Bocholt ist wahrscheinlich heilfroh, dass es nach einer miserablen Hinrunde endlich in die Winterpause geht.

Mit einem 1:1-Unentschieden haben sich der amtierende Regionalliga-West-Vizemeister 1. FC Bocholt und Fortuna Düsseldorf II in die Winterpause verabschiedet.

Jens Langeneke, Trainer der Fortuna-Reserve, analysierte: "Insgesamt ist das Ergebnis in Ordnung. Ich glaube, dass wir in dieser Saison noch nie so viel Ballbesitz hatten. Wir hatten dann auch die klareren Chancen, inklusive drei Hochkaräter. Das ist aber unser Manko. Wir brauchen einfach zu viele Einschussmöglichkeiten, um ein Tor zu schießen. Dann steht es nach 49 Minuten 0:1 aus unserer Sicht und wir wussten gar nicht, warum? Es tut uns natürlich gut, dass wir zurückkommen und das 1:1 erzielen. Jetzt gehen wir mit einem Erfolgserlebnis in die Pause und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr mehr Punkte als bisher holen."

Sunay Acar, Coach der Bocholter, bilanzierte: "Wir waren in der ersten Halbzeit zu passiv. Das war nicht der Plan. Aber trotzdem haben wir mit Assibey-Mensah, wo er gut geblockt wird, eine gute Möglichkeit. In der zweiten Halbzeit haben wir drei, vier gute Kontermöglichkeiten, die wir einfach besser ausspielen und den Deckel drauf machen müssen. Düsseldorf kommt nicht unverdient zurück, aber das Gegentor fällt mir einfach zu wenig. Da hat mir diese unbedingte Galligkeit, das 1:0 verteidigen zu wollen, gefehlt. Wir werden alles auf den Prüfstand stellen und dann in 2025 bei Null beginnen."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Janssen, Donner, Hanke, Riedel, Akritidis - Stojanovic, Hirschberger, Lorch, Assibey-Mensah - Euschen

Fortuna Düsseldorf II: Zich - Savic (68. Guzy), Boller, Brodersen, Majetic, Zentler, Anhari (68. Quiala-Tito), Suso, Latza (68. Brechmann), Bindemann (88. Wagemann), Garlipp (90. Pöstges)

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers)

Tore: 1:0 Raphael Assibey-Mensah (48.), 1:1 Deniz Bindemann (70.)

Zuschauer: 1528