Die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund ist weiter in guter Form. Auch beim TSV 1860 München folgte ein Sieg.

Von Anfang März bis Anfang April 2024 verlor die Zweitvertretung des Champions-League-Halbfinalisten Borussia Dortmund fünf Spiele in Folge - 1:2 gegen Duisburg, 0:2 gegen Bielefeld, 0:4 gegen Rot-Weiss Essen, 1:2 gegen Mannheim und 2:3 gegen Sandhausen.

Und, nun: Nach dem 2:1-Erfolg beim TSV 1860 München blieb die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann zum vierten Mal in Folge - 1:1 gegen Ingolstadt, 5:0 in Lübeck, 2:2 gegen Aue - ohne Niederlage.

Der BVB-II-Coach hatte nach dem Doppelpack von Ole Pohlmann und dem Erfolg an der ausverkauften Grünwalder Straße nur lobende Worte für seine Schützlinge parat.

"Ich freue mich natürlich, dass wir unsere gute Phase der letzten Wochen hier in München bestätigen konnten. Das war ein enges Spiel. Ich ziehe vor den Jungs wirklich den Hut. Bei uns laufen 15 Verträge aus, wir sind eine U23-Mannschaft und trotzdem hauen die Jungs bis zum Schluss in dieser engen Liga alles raus. Alle stellen sich in den Dienst der Mannschaft. So geht das aber auch nur. Hut ab, vor meinen Jungs!", bilanzierte Zimmermann.

Ausblick: Am kommenden Samstag, 11. Mai, empfängt die U23 der Borussia den SSV Ulm. Die Ulmer reisen als frischgebackener Aufsteiger nach Dortmund. Anstoß im Stadion Rote Erde ist um 14 Uhr.

Die Statistik zum Spiel

TSV 1860 München: Hiller - Ludewig (81. Reich), Verlaat, Reinthaler, Greilinger - Rieder, Frey (75. Zejnullahu), Schröter (81. Vrenezi), Guttau - Ouro-Tagba (75. Nankishi), Lakenmacher (57. Zwarts)

Borussia Dortmund II: Lotka - Aidonis, Suver, Pfanne, Bueno - Azhil, Roggow, Eberwein (68. Butler) - Hettwer (69. Michel), Elongo-Yombo (88. Tattermusch), Pohlmann (88. Lütke-Frie)

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Tore: 0:1 Pohlmann (4.), 1:1 Ouro-Tagba (28.), 1:2 Pohlmann (50.)

Gelbe Karten: Reinthaler, Lakenmacher (4), Greilinger (5) -

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)