Sebastian Polter wird wahrscheinlich nicht vom VfL Bochum zu Eintracht Frankfurt wechseln. Die Spur war mal sehr heiß, ist nun aber endgültig abgekühlt.

Übereinstimmenden Medienberichten von "Sky" und der "Hessenschau" zufolge ist ein Transfer von Sebastian Polter zu Eintracht Frankfurt endgültig vom Tisch. Der 31-Jährige Stürmer des VfL Bochum soll sich zuletzt schon mit den Hessen einig gewesen sein. Dieses Gerücht ist nun hinfällig.

Wie die "Hessenschau" weiter berichtet, werde Polter den VfL aber dennoch verlassen. Auch dieses Gerücht kursiert schon seit Wochen. Nach nur einem Jahr und starken zehn Saisontoren sehe der bullige Stoßstürmer keine Zukunft mehr an der Castroper Straße. Mit Philipp Hofmann hat der VfL Bochum bereits einen ähnlichen Spielertyp vom Karlsruher SC verpflichtet.

Eintracht Frankfurt hat Alario und Weghorst auf dem Zettel

Ob die Bochumer für Polter zu viel Geld forderten oder die Eintracht andere Spieler gegenüber ihm bevorzuge, sei nicht geklärt. Fakt ist, dass die Hessen auch mit weiteren bekannten Stürmern in Verbindung gebracht werden. Etwa mit Lucas Alario. Der Argentinier ist bei Bayer Leverkusen nur Joker, kommt nicht an Patrik Schick vorbei. Das dürfte sich nach dessen enorm starker Saison 2021/22 auch nicht ändern.

Auch Wout Weghorst war zuletzt immer wieder Thema am Main. Der Niederländer ist in der Bundesliga aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg bekannt. Erst im Winter hatte er sich gegen eine Ablöse von 14 Millionen Euro dem FC Burnley angeschlossen. Der wiederum ist mit Weghorst aus der Premier League abgestiegen, was die Verhandlungsposition möglicher Abnehmer enorm verbessert hat.