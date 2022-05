Schalke: Zu teuer! Aufstiegsheld wird nicht fest verpflichtet

Bittere Kunde für alle Fans des FC Schalke 04: Aufstiegsheld Ko Itakura wird in der Bundesliga-Saison 2022/2023 nicht mehr das S04-Trikot tragen.

Auch wenn es irgendwie abzusehen war, wird die Enttäuschung bei der Anhängerschaft des FC Schalke 04 groß sein. Publikumsliebling Ko Itakura wird nämlich ab dem 1. Juli 2022 nicht mehr für Schalke spielen.

Wie "Sport1" und die WAZ berichten, wird Schalke die Kaufoption für den Japaner nicht ziehen. Demnach hätte S04-Sportdirektor Rouven Schröder bis zum 31. Mai Zeit Itakura per Option für 5,5 Millionen Euro fest nach Gelsenkirchen zu holen. Zur Erinnerung: Der Innenverteidiger war zuletzt von Manchester City an Schalke ausgeliehen. Aber der Bundesliga-Aufsteiger wird die Klausel bei Itakura nicht ziehen. Der Grund: Schalke ist zu klamm, um 5,5 Millionen Euro an den Premier-League-Titelträger zu überweisen.

Ko Itakura bestritt in der Aufstiegssaison 31 Spiele (vier Tore) für den FC Schalke 04.

Schalkes Pech ist das Glück von Eintracht Frankfurt - RevierSport berichtete - und der TSG Hoffenheim. Beide Klubs werden von "Sport1" als Interessenten für den japanischen Nationalspieler genannt.

Am 16. Mai 2022 hatte der 25-jährige Itakura noch während der Schalker Aufstiegsparty zu den 20.000 S04-Fans gerufen: "Ich liebe Euch alle!" Heute, 30. Mai 2022, steht fest: Das waren Ko Itakuras Abschiedsworte an die Schalke-Anhängerschaft.