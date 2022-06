Borussia Mönchengladbach hat neuen U19-Trainer gefunden

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Trainer für seine U19-Mannschaft präsentiert. Er folgt auf Sascha Eickel und kommt von Energie Cottbus.

Die U19 von Borussia Mönchengladbach wird in der kommenden Saison von Sebastian König trainiert. Der 34-Jährige kommt von Energie Cottbus an den Niederrhein und folgt auf Sascha Eickel, der künftig als U17-Trainer und übergeordneter Ausbildungsleiter im Nachwuchs der Gladbacher tätig ist.

Nachfolger König trainierte in der vergangenen Saison die Cottbusser U19 und führte das Team in der Nord/Nordost-Staffel der Junioren-Bundesliga auf den zweiten Tabellenplatz. Zuvor fungierte der gebürtige Dresdener als Sportlicher Leiter, Nachwuchschef und U17-Trainer bei Energie.





"In Sebastian König haben wir einen jungen, ambitionierten Trainer verpflichtet. Er war in Cottbus bereits in verschiedenen Positionen tätig und hat dort erfolgreiche Arbeit geleistet", erklärt Gladbachs NLZ-Direktor Mirko Sandmöller in einer Vereinsmeldung. "Nun möchte er als Trainer den nächsten Schritt gehen. Sebastians Ansatz passt hervorragend zu unserer Philosophie und wir sind überzeugt davon, dass er unsere U19 optimal weiterentwickeln kann."

Die Gladbacher U19 kämpfte in der beendeten Spielzeit lange um den Klassenerhalt und landete nur auf dem zwölften Tabellenplatz - mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir Borussia Mönchengladbach entgegenbringt und auf meine neue Aufgabe", sagt Neu-Trainer König zu seinem Wechsel. "Das Nachwuchsleistungszentrum bietet herausragende Bedingungen. Ich habe große Lust, mit den Spielern zu arbeiten und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten."