Im letzten Spiel vor der Winterpause hat sich Rot-Weiß Oberhausen selber beschenkt und im Topspiel Borussia Mönchengladbach II mit 1:0 geschlagen.

Sich selber ein schönes Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen, darum ging es im letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2024 für Rot-Weiß Oberhausen.

Im Topspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gelang RWO der Sprung auf Platz drei mit einem 1:0-Auswärtssieg, der sich sehen lassen konnte.

Auf dem Papier versprach diese Partie bereits ein Leckerbissen zu werden. Platz drei gegen Platz vier und beide Teams wollten auf dem Treppchen überwintern. Vor allem für RWO ein Ziel, an welches vor der Saison kein Gedanke verschwendet wurde.

Die Kleeblätter agierten konzentriert und dominierten in diesem Topspiel, in welchem in Durchgang eins nur RWO wirklich top war. Moritz Stoppelkamp war aktiv und lieferte sich ein kleines Privatduell mit Jan Olschowksy, der einige Schüsse rauskratzte. Matonda-Glody Ngyombo war es dann, der endlich, wollte man aus Oberhausener Sicht schon fast sagen, Olschowsky überwand und die mehr als 700 RWO-Anhänger jubeln ließ (75.).

Die Statistik zum Spiel: Gladbach II: Olschowsky - Korb, Foss, Stange, Atty - Herrmann (69. Jung), Reitz, Asallari (69. Moustafa), Wiafe (69. Büyükarslan) - Pesch (76. Harnafi), Boteli (76. Nduka) RWO: Kratzsch - Yalcin, Fassnacht (89. Ludwig), Klaß - Donkor (90. Demirarslan), Schlax, Ngyombo, Gueye - Bonga, Kesim, Stoppelkamp Tor: 0:1 Ngyombo (75.) Gelbe Karten:Wiafe, Pesch, Foss, Herrmann - Kesim, Gueye, Ngyombo, Korb Zuschauer: 935

Der 1:0-Sieg war sicherlich einer der absoluten Bestleistungen der Kleeblätter in dieser Saison. Sebastian Gunkel geht mit dieser Ansicht mit: "Fußballerisch haben wir eine richtig tolle Leistung auf den Platz bekommen." Umso schöner, da Gunkel sich vor der Partie ein wenig Sorgen gemacht hat: "Ich war mir sehr unsicher aufgrund der letzten Woche gegen Köln, wo wir ebenfalls auf einem sehr guten Rasen, der für die Liga nicht selbstverständlich ist, wirklich Schwierigkeiten hatten. Doch wir haben es hervorragend gemacht."

RWO hat sich über die gesamte Dauer der Partie immer wieder Chancen herausgespielt und ließ den talentierten Offensivkräften der Gladbacher Borussia kaum Platz, um sich zu entfalten. "Das Einzige, was fehlte, war der krönende Abschluss vor dem Tor", erklärte Gunkel. Ngyombo sollte diesen durch seinen Flachschuss herbeibringen.

Die Weihnachtszeit von Rot-Weiß Oberhausen kann dadurch noch besinnlicher losgehen, als sie ohnehin schon angefangen hätte. Der Coach ist "sehr, sehr froh, dass wir gewonnen haben". Zum Abschluss eines gelungenen Kalenderjahres 2024 feierte die Mannschaft ausgelassen mit den mitgereisten Fans und stimmte schon einmal Weihnachten an. In Oberhausen herrscht auf jeden Fall beste Stimmung - auch, weil der große Rivale aus Duisburg wieder ein Stück näher gekommen ist.