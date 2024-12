BVB-Remis und strittige Szenen in Gladbach

Gladbach und Dortmund haben sich erstmals seit 2013 wieder mit einem Remis getrennt. Beim 1:1 gab es strittige Entscheidungen.

Kevin Stöger jubelte in der 71. Minute dieses Borussen-Duells vor der Nordkurve, sein Gladbacher Mitspieler Tim Kleindienst eilte heran und umarmte den Torschützen. Durch Stögers Elfmetertreffer kamen die Fohlen am Samstagabend im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund letztlich noch zu einem 1:1 (0:0). Die Schwarz-Gelben verpassten derweil nach einem überaus sehenswerten Treffer von Jamie Gittens (64.) den ersten Auswärtssieg in der Liga in dieser Saison. Bemerkenswert: Es war das erste Unentschieden zwischen Gladbach und Dortmund seit Februar 2013.

Beim BVB war eine Woche nach dem 1:1 gegen den FC Bayern Niklas Süle für Waldemar Anton (Muskelbeschwerden) als Innenverteidiger in die Startelf gerückt. Bei den Gladbachern gab es eine Woche nach dem 1:3 in Freiburg zwei Wechsel: Mittelfeldstratege Stöger durfte erstmals seit dem 4. Oktober (1:4 in Augsburg) wieder in einem Ligaspiel beginnen, dafür saß Robin Hack zunächst auf der Bank. In der Abwehrzentrale setzte Trainer Gerardo Seoane zudem diesmal auf Nico Elvedi statt auf Marvin Friedrich. Elvedi, der mehrere Wochen verletzt ausgefallen war, kam zu seinem ersten Einsatz seit dem 4. Oktober.

Die Gladbacher Abwehr geriet in der 5. Minute erstmals in Bedrängnis. Gittens setzte sich temporeich über die linke Seite durch, passte den Ball dann in Rückraum, wo Marcel Sabitzer lauerte. Aus 16 Metern und zentraler Position schoss der Österreicher die Kugel aber flach links vorbei. Die Fohlen präsentierten sich ansonsten aber defensiv gut organisiert gegen die Dortmunder, die zunächst zwar mehr Ballbesitz als die Gastgeber verzeichneten, aber nicht zur Entfaltung kamen.

Die Gäste hatten zudem etwas Glück in zwei umstrittenen Situationen, nach denen die Gladbacher jeweils einen Elfmeter forderten. Erst trat der frühere Gladbach-Profi Ramy Bensebaini im Strafraum Joe Scally auf dem Fuß (13.). Ein Pfiff des Schiedsrichters Tobias Stieler blieb aus, auch Videoassistent Tobias Reichel griff nicht an. Dann lenkte BVB-Stürmer Serhou Guirassy den Ball bei einem Schuss von Rocco Reitz zur Ecke ab (15.). Diesmal schaltete sich der VAR ein, überprüfte die Szene länger, doch es blieb dabei – kein Elfmeter. Das Schiedsrichterteam berücksichtigte bei diesen Entscheidungen offenbar, dass Bensebainis Kontakt mit Scally eher als Unfall zu werten war und Guirassy seinen Arm angewinkelt nahe am Körper hatte.

Nach dem noch recht vielversprechenden Beginn sahen die 54.042 Zuschauerinnen und Zuschauer im ausverkauften Borussia-Park ein qualitativ ziemlich überschaubares Duell. Auf beiden Seiten schlichen sich immer wieder Ungenauigkeiten im Spielaufbau ein. Wenig Struktur, kaum Spielfluss – die Partie flachte zunehmend ab. Gladbachs Vizekapitän Julian Weigl sah seine fünfte Gelbe Karte, womit er die Partie gegen Holstein Kiel am kommenden Samstag verpassen wird. Und Sabitzer, der in der Vorsaison beim Dortmunder 2:1-Sieg in Gladbach doppelt getroffen hatte, vergab noch eine aussichtsreiche Kopfballchance (30.), weitere gute Tormöglichkeiten gab es nicht. Das 0:0 zur Pause fiel leistungsgerecht aus.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit rückte der bis dato schwache Stöger mit einem Freistoß in den Fokus. Er setzte die Kugel aber aus 25 Metern rechts oben am Winkel vorbei (49.). In der 56. Minute blieb Maximilian Beier auf dem Rasen sitzen. Der Offensivspieler fasste sich nach einem Zweikampf ans Knie und signalisierte, dass es für ihn nicht weitergeht. Beier verließ den Platz, für ihn kam Donyell Malen ins Spiel. Knapp zehn Minuten später hatte Jamie Gittens einen großen Auftritt: Nach einem Pass von Schlotterbeck und mehreren Übersteigern ließ er seine Gegenspieler Scally und Franck Honorat stehen. Sein Schlenzer in den Winkel bedeutete die Dortmunder Führung. Der BVB schnupperte am ersten Auswärtssieg dieser Bundesliga-Saison.

Auf der Gegenseite allerdings hielt Pascal Groß den Gladbacher Torjäger Kleindienst nach einer Ecke fest. Schiedsrichter Stieler schaute sich die Szene selbst am Bildschirm an – und entschied auf Strafstoß. Stöger verwandelte den Elfmeter sicher. Fast hätte Gladbach dann das 2:1 nachgelegt, doch BVB-Torwart Gregor Kobel lenkte einen Schuss des eingewechselten Robin Hack an die Latte. Auf der Gegenseite verpassten Guirassy, Malen und Gittens noch Chancen im Strafraum. In der Nachspielzeit sah der eingewechselte Gladbacher Tomas Cvancara noch Gelb-Rot, nachdem er den Ball weggeschossen hatte. Ein völlig unnötiger Platzverweis.