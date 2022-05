FC Bayern München: Superstar Lewandowski will nur noch weg

Seit Wochen wird über die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern München diskutiert. Noch nie wurde der Superstar so klar wie am Montag, dem 30. Mai 2022.

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat in der Frage eines möglichen Wechsels den Druck erhöht und sich so klar in der Zukunftsfrage positioniert wie nie zuvor.

Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft sagte am Montag in Warschau: "Für heute steht fest: Meine Geschichte mit Bayern ist vorbei. Nach allem, was in den letzten Monaten geschehen ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Mir ist klar, dass der Transfer die beste Lösung für beide Seiten ist. Er fügte hinzu: "Bayern ist ein seriöser Klub. Ich hoffe, dass er mich nicht nur deshalb festhalten wird, weil er es kann." Diese Sätze saßen! Kurzum: Lewandowski will nur noch weg. Wohin, dass ist auch seit Wochen klar. Spanien ist das Ziel der Familie Lewandowski.

Robert Lewandowski - in Zahlen: FC Bayern München: 374 Spiele, 344 Tore, 72 Vorlagen Borussia Dortmund: 187 Spiele, 103 Tore, 42 Vorlagen Lech Posen: 82 Spiele, 41 Tore, 20 Vorlagen Znicz Pruszków: 32 Spiele, 21 Tore, 1 Vorlage

Lewandowski hatte nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga seinen Wechselwunsch deutlich gemacht. Seitdem wird der Nationalspieler mit dem FC Barcelona, der bereits ein Angebot gemacht haben soll, in Verbindung gebracht. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2023. Die Vorstandsriege um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic pocht auf die Einhaltung des Vertrags. Bis zum 31. August, dem Ende der Transferperiode, bleibt es also in der "Causa Lewandowski" spannend.

Schon an der Formel-1-Strecke in Monaco hatte er am Sonntag geschwärmt, wie "großartig" doch Spanien sei. "Wir haben ein Haus auf Mallorca. Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen", sagt der bald 34-jährige Stürmer-Star. Sondern auch, um dort Fußball zu spielen. wozi mit dpa/sid