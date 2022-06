Duisburg: Kapitän verlässt SV Genc Osman - Ex-Profi unterschreibt

Der SV Genc Osman Duisburg konnte am Sonntag seinen Königstransfer präsentieren. Ein Ex-Profi heuert beim Landesligisten an. Derweil verlässt der Kapitän den Verein.

Der 35-jährige Stürmer verbrachte die letzten Jahre in der Türkei und spielte dort in der 2., 3. und 4. Liga. Insgesamt kommt Türkeri, der in seiner Karriere in der Saison 2008/2009 auch für Rot-Weiss Essen (21 Spiele, ein Tor) spielte, auf 23 Stationen in seiner Laufbahn. Nun kommt mit dem SV Genc Osman der 24. Klub hinzu.

"Wir freuen uns riesig, dass Haluk Türkeri zu uns kommt. Es schließt sich nach vielen Jahren ein Kreis. Haluk war unser Jugendspieler und jetzt kommt er aus der Türkei zurück nach Hause. Mit ihm haben wir einen richtig guten Transfer getätigt. Der SV Genc Osman hat nach vielen Jahren wieder einen echten Knipser. Wir freuen uns sehr, dass das mit Haluk geklappt", sagt Ilyas Basol, Sportchef des Duisburger Landesligisten.

Samed hat hier Großes geleistet. Er ist eine Legende unseres Klubs. Er ist aber jetzt müde geworden und will noch einmal etwas Neues ausprobieren. Wir respektieren das und haben vollstes Verständnis für seine Entscheidung. Wir wünschen Samed nur das Beste. Ilyas Basol über Samed Basol

Derweil wird Samed Basol, dessen Onkel Ilyas Basol ist, den Verein nach acht Jahren verlassen. Der 35-jährige Kapitän des SV Genc Osman sucht eine neue Herausforderung. Samed Basol spielte im Nachwuchs des MSV Duisbur, von Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen. Mit dem SV Schermbeck stieg er in die Oberliga Westfalen auf, mit dem SV Genc Osman in die Landesliga.

