Die Meisterschaft der Bezirksliga Staffel 6 wird zwischen zwei Teams ausgemacht und gerade diese treffen am Wochenende aufeinander. Genc Osman Duisburg muss zu Blau-Gelb Überruhr.

Wirklich niemand kommt an sie heran. Der SV Genc Osman Duisburg und der FC Blau-Gelb Überruhr spielen in einer Klasse für sich in der Bezirksliga Niederrhein 6. Beide Teams weisen die gleiche Statistik vor: 18 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen.

Einzig und allein das bessere Torverhältnis von Genc Osman hebt die Duisburger von ihrem Verfolger ab, das Aufstiegsrennen ist schon längst ein Zweikampf geworden.

Der Kampf um die Meisterschaft spitzt sich allmählich zu. Passend dazu, kommt es am kommenden Wochenende zum absoluten Gipfeltreffen. Genc Osman muss am 23. Spieltag zum Konkurrenten Überruhr. Eine echte Schlüsselpartie für den Rest der Saison. Wer auch immer gewinnt, hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Der Verlierer muss auf einen oder mehrere Patzer des Anderen hoffen.

Yalcin Nezir, Trainer des SV Genc Osman Duisburg, verspürt wenig Druck vor dem Aufstiegskracher: "Wir sind voller Vorfreunde. Wir haben uns dieses Spiel durch Top-Leistungen in der Saison erarbeitet und fahren mit einem guten Gefühl nach Essen. Es werden sicherlich auch einige Zuschauer beim Spiel dabei sein. Darauf freut man sich natürlich unfassbar."

Nezir betont: "Wir fahren aber keineswegs nach Essen, um uns die schöne Stadt anzugucken. Das Ziel ist der Sieg und selbst wenn das nicht gelingen sollte, die Saison ist noch lang. Wir haben danach noch 12 Spiele vor uns, in denen wir konzentriert weiterarbeiten wollen."

Das Hinspiel am 7. Spieltag ging an den Tabellenführer aus Duisburg. In einer zähen und umkämpften Partie setzte sich Genc Osman am Ende mit 1:0 durch. Ein gutes Omen? "Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Überruhr ist eine Top-Mannschaft und das wird brutal schwer. Das war es schon im Hinspiel. Dieses Mal wird es wahrscheinlich noch schwieriger, da wir auswärts ran müssen. Ich bin jedoch guter Dinge", so Nezir.