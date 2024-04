Der FC Schalke 04 hat beim 2:3 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach einen empfindlichen Rückschlag im Rennen um Platz zwei erlitten. Auch der MSV Duisburg hat verloren.

Ganz oben galt es für den FC Schalke 04, im Rennen mit Bayer 04 Leverkusen vorzulegen. Beide Teams streiten sich um Platz zwei, wobei die Werkself mit einem Punkt Vorsprung in den Spieltag gegangen ist.

Schalke empfing um elf Uhr Borussia Mönchengladbach, während Leverkusen um 13 Uhr gegen Arminia Bielefeld nachziehen sollte. Und für das Team von Norbert Elgert ging es denkbar schlecht los.

Die Jung-Fohlen starteten gut und hatten nach 14 Minuten durch Kilian Sauck gleich eine dicke Chance. Die ließ der Gladbacher noch liegen, machte es wenig später dann aber besser. In der 24. Minute traf er nach Fehler von Faaris Yusufu aus rund 15 Metern zur Gladbacher Führung.

Schalke präsentierte sich weiterhin schwach und ging mit dem 0:1-Rückstand in die Kabine. Nach der Pause wurde das Team von Norbert Elgert dann aber besser und arbeitete am Ausgleich. Den erzielte in der 73. Minute Edion Gashi, der von der Strafraumkante abzog.

Doch die Gladbacher Antwort folgte direkt. Ibrahim Digberekou stellt auf 2:1 für die Fohlen (75.), ehe Konstantin Gerhardt in der 84. Minute den Deckel draufmachte und zum 3:1 traf. Taylan Buluts Elfmeter-Tor zum 3:2-Endstand kam letztlich zu spät (95.).

Für den FC Schalke 04 ein Rückschlag im Kampf um Platz zwei, während Bayer Leverkusen nun die große Chance hat, davonzuziehen.

Im Keller wollte der MSV Duisburg gegen Viktoria Köln mit einem Dreier ein Lebenszeichen senden. Die Tore erzielten aber die Gäste. 1:2 hieß es am Ende, wodurch sich die Kölner wohl den letzten Abstiegssorgen entledigten.

Ganz anders der MSV, der, vor den Nachmittagsspielen, zwei Punkte über dem Strich steht. Genauso wie übrigens Fortuna Düsseldorf, die in einem kleinen Derby gegen den 1. FC Köln auch nichts daran änderten und mit 0:2 verloren. Julian Pauli traf in der 14. Minute zum 1:0 für die Geißböcke. Luis Cortijo-Lange legte in der 62. Minute nach.

Dadurch setzt sich der Effzeh im Mittelfeld fest, während Düsseldorf weiter auf die Abstiegszone schauen muss. Meister Borussia Dortmund demonstrierte weiter seine Vormachtstellung in der Liga und schlug den SC Verl mit 5:2.

Schon am Freitag hatte sich Alemannia Aachen mit 3:1 gegen den Wuppertaler SV durchgesetzt und deren Abstieg besiegelt.