Das Fußballspiel zwischen Al-Arz Libanon und RuWa Dellwig wurde abgebrochen. Es gibt Hinweise auf Waffeneinsatz und Clan-Bezug. Das sagt die Polizei.

An der Hövelstraße in Altenessen ist es am späten Nachmittag bei einem Fußballspiel zu einer Massenschlägerei gekommen, bei der offenbar auch Waffen zum Einsatz kamen. Die Fußballpartie in der Essener Kreisliga A1 zwischen Al-ARZ Libanon Essen und RuWa Dellwig wurde abgebrochen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Video, das dieser Redaktion vorliegt, zeigt schlimme Szenen. Mehrere Personen jagen eine andere über die Sportanlage. Zudem ist ein Schuss zu hören. Unbeteiligte Zuschauer ergreifen die Flucht, eine Frau ist zu hören, die sich um ihre Kinder sorgt. „Da hat einer eine Waffe“, ruft ein Mann.

Macheten sollen im Einsatz gewesen sein

Laut Augenzeugen gingen rivalisierende Zuschauer aus unbekanntem Anlass aufeinander los, dabei sollen neben Fäusten auch Macheten benutzt worden sein. Bei dem Schuss ist noch unklar, ob es sich um eine scharfe Waffe gehandelt hat. Eine Patronenhülse wurde nach Aussage von Matthias Werk von der Pressestelle der Polizei Essen sichergestellt.

Berichtet wurde zunächst nur von einem Leichtverletzten. Später wurde diese Angabe auf zwei Leichtverletzte erhöht. Einer habe „eine oberflächliche Schnittverletzung“, der andere sei durch eine körperliche Auseinandersetzung verletzt worden. Die Spieler sollen nicht oder kaum beteiligt gewesen sein.

Die Polizei rückte mit zwei Hundertschaften an und war am frühen Abend damit beschäftigt, bei den rund 150 bis 200 Zuschauern, die noch auf dem Sportplatz angetroffen wurden, die Personalien festzustellen und sie zu der Auseinandersetzung zu befragen. Die Hövelstraße wurde komplett gesperrt. Niemand durfte zunächst die Sportanlage verlassen.

Der erste von vielen Anrufen bei der Polizei ging um 15.45 Uhr ein. „Es sollen etwa 60 Beteiligte gewesen seien. Zeugen beschrieben uns, dass Messer eingesetzt wurden. Auch Schussgeräusche wurden wahrgenommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren 150 bis 200 Personen vor Ort, darunter vermutlich auch eine Gruppe der Beteiligten. Eine Gruppe anderer Beteiligter ist vor der Ankunft der Einsatzkräfte geflüchtet“, so Matthias Werk von der Pressestelle der Polizei Essen. Es gebe Hinweise auf einen Bezug zu Clans.

Auch das Spiel zwischen dem FC Saloniki Essen und der SpVgg Steele II wurde aufgrund der Tumulte auf dem Nebenplatz abgebrochen. Da das Spiel mit Kameras aufgenommen wurde, wertet die Polizei nun die diese Aufnahmen aus.