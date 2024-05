Am 28. Spieltag der Kreisliga A1 Essen kam es rund um das Spiel Al-Arz Libanon gegen RuWa Dellwig zu erschreckenden Szenen. Die Gastgeber distanzieren sich von den Zwischenfällen.

Der Fußballsonntag in Essen wurde von schwerwiegenden Zwischenfällen im Spiel zwischen Al-Arz Libanon und RuWa Dellwig überschattet. Beim Stand von 1:0 für Gastgeber Al-Arz kurz vor der Pause kam es zu Jagdszenen mit Waffeneinsatz auf der Sportanlage. Es gibt Hinweise zu einem Clan-Bezug.

Am Abend äußerte sich Gastgeber Al-Arz Libanon via Instagram zu den Vorfällen und gab sich erschüttert. "Leider wurde unser stets faires Spiel von einer schrecklichen Tragödie überschattet", schreibt der Verein. "Es war noch eine Minute der ersten Halbzeit zu spielen. Unsere Elf führte in einem stets fairen Spiel 1:0, bis dahin gab es keine einzige Gelbe Karte."

Kurz vor der Halbzeit ereigneten sich dann die "schrecklichen" Szenen. "Eine Gruppe bewaffnete Männer rannte auf den Platz und griff Zuschauer als auch Spieler an. Diese Leute sahen wir zum ersten Mal auf unserer Anlage", erklärte der Verein, nichts mit jener Auseinandersetzung zutun zu haben.

"Einige Zeugen wollen gesehen haben, das sich die Streitigkeiten vom Altenessener Bahnhof zum Platz übergesprungen ist", schreibt der Al-Arz-Vorstand. Die bewaffnete Gruppe sei teilweise auch auf den Nebenplatz gelaufen, wo die Partie zwischen dem FC Saloniki und der SpVgg Steele 2 ausgetragen wurde. Auch diese Partie musste abgebrochen werden.

"Wir distanzieren in uns in aller Deutlichkeit von soll abscheulichen Szenen", unterstrich Al-Arz. "Auf unserer Anlage waren mehr als 50 Kinder! Wir wollen solche Szenen auf dem Sportplatz nicht sehen."

Nun hoffe man "im Namen des Sports" auf eine Aufklärung durch die Polizei. Diese rückte mit zwei Hundertschaften an, befragte am frühen Abend die rund 150 bis 200 noch anwesenden Zuschauer auf der Anlage und hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Dabei wurde auch das Kommissariat zur Clan-Bekämpfung eingeschaltet