Alr-Arz Libanon Essen muss sich für die neue Saison in der Kreisliga nach einem neuen Chef-Trainer umsehen. Mohammed Semmo moniert die Bedingungen.

Der Kreisligist Al-Arz Libanon Essen wird sich zur kommenden Saison um einen neuen Chef-Trainer kümmern müssen. Der aktuelle Zwölfte der Kreisliga A wird dann nicht mehr von Mohammed Semmo betreut werden. Der 40-Jährige hat am vergangenen Freitag mitgeteilt, für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

„Eine kurze und aufregende Zeit bei Al-Arz endet am Ende der Saison“, sagte er. „Der extrem dünne Kader macht es mir als Trainer nicht einfach. So kannst du als Trainer nun mal nicht arbeiten. Ich hoffe dennoch, beim Al-Arz für den Wandel in Zukunft einen kleinen Teil beigetragen zu haben.“

Die Amtszeit von Semmo endet damit nach knapp zwölf Monaten. Bereits vor der laufenden Saison war Al-Arz lange auf der Suche nach einem neuen Chef-Trainer, den die Verantwortlichen schließlich in Semmo finden sollten. Damals wollte er noch „den schlafenden Riesen zum Erwecken bringen“. Diese Aufgabe wird nun der Nachfolger des scheidenden Trainers übernehmen müssen.

Die Hände in den Schoß legen, wird Semmo allerdings nicht. „Für neue Aufgaben und Herausforderungen bin ich offen“, sagte er. In der Vergangenheit trainierte er bereits Viktoria Resse und Adler Oberhausen im Seniorenbereich. Als Spieler lief er unter anderem für die SSV Buer, Adler Osterfeld und zuletzt für Genclerbirligi Resse auf.

Bevor er sich auf einen neuen Verein einstellen kann, gilt es aber erstmal, die aktuelle Saison noch zu einem guten Ende zu bringen. Al-Arz hat bislang 22 Punkte gesammelt und hat somit acht Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem derzeit der SV Borbeck 93/09 steht.

Acht Spiele haben Semmo und seine Mannschaft noch vor sich. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen. Ein 0:3 gegen Borbeck und ein 1:4 gegen DJK SG Altenessen. Die Abschiedstour für Semmo bei Al-Arz beginnt beim FC Karnap 07/27 am kommenden Wochenende (14. April, 11 Uhr).