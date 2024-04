Der TVD Velbert hat ein neues Trainerteam. Nach dem jüngsten Negativstrudel mussten Jens Grembowietz und sein Assistent Markus Braasch ihren Hut nehmen.

Auch der vergangene Spieltag brachte keine Besserung bei der TVD Velbert. Mit 0:3 verlor das Team von Jens Grembowietz gegen den SC Union Nettetal. Es sollte sein letztes Spiel sein. Am Montag, 29. April, verkündeten die Velberter die Trennung von Grembowietz und Assistent Markus Braasch.

"Training, Spielvorbereitung und Einsatz waren wirklich immer hervorzuheben, aber leider rutschten wir immer weiter in den Abstiegskampf. Standen wir in der Hinrunde noch auf Platz vier mit einem Punktedurchschnitt von 1,7 Punkten, kamen wir in der Rückrunde nur noch auf 0,45 Punkte und holten 5 von 33 möglichen Punkten", leitete der Oberligist die Begründung für den Trainerwechsel in einem Statement ein.

Und weiter: "Wir wissen auch, dass wir zuletzt immer wieder mit vielen Personalengpässen durch Verletzungen, Krankheiten und Sperren nur einen kleinen Kader hatten bzw. haben. Auch haben wir gerade in den letzten Wochen dem Trainerteam immer einen großen Rückhalt gegeben und eng zusammengearbeitet, aber letztendlich sind wir nach dem 0:3 zuhause gegen Union Nettetal zu dem Entschluss gekommen, im Endspurt noch mal neue Anreize zu setzen müssen.Wir bedanken uns bei Jens und Markus für Ihren immer großen Einsatz und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute."

Das Nachfolge-Duo steht derweil schon fest. Dimitros Pappas und Hakan Yalcinkaya übernehmen erst einmal bis zum Ende der laufenden Saison. Pappas trainierte zuletzt den Regionalligisten SSVg Velbert und war zuvor bei den Frauen des VfL Bochum und bei Rot-Weiß Oberhausen beschäftigt.

Yalcinkaya trainierte unter anderem Blau-Weiß Mintard, die SSVg Heiligenhaus sowie die U19 Teams vom ETB Schwarz-Weiß Essen und von der SSVg Velbert.

"Beide kennen den TVD Velbert und auch die Oberliga Niederrhein ist für Sie keine Unbekannte, was auch wichtig ist. Erstes Training mit der Mannschaft erfolgte bereits am Montag", schreibt die TVD Velbert abschließend.

Das erste Spiel unter neuer Leitung findet dann am Mittwoch, 1. Mai, 15 Uhr, beim SV Sonsbeck statt.