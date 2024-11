Beim TVD Velbert wird die Luft im Abstiegskampf dünner: Auch gegen Ratingen 04/19 setzte es eine Niederlage. Sieben Tore fielen beim 3:4 in Velbert.

Eine Begegnung des 15. Spieltages der Oberliga Niederrhein stand noch aus: Wetterbedingt wurde die Partie zwischen dem TVD Velbert und Ratingen 04/19 auf Dienstagabend (26. November) verlegt. Durch den Sieg der Sportfreunde Niederwenigern über den SV Sonsbeck stand der TVD Velbert massiv unter Zugzwang - Niederwenigern übergab dem TVD durch die erfolgreichen letzten Wochen die rote Laterne.

Damit nimmt Velbert erstmals in der Saison den letzten Rang ein. Der Gegner aus Ratingen traf zuletzt im Niederrheinpokal auf den MSV Duisburg und verlangte dem MSV alles ab - erst nach 120 Minuten setzte sich Duisburg durch. Diese starke Leistung, gepaart mit dem Sieg in der Oberliga über den kriselnden VfB Homberg, sollte bei der Auswärtspartie in Velbert für Rückenwind sorgen.

Dieser war auch bitter nötig: Vor dem 3:1-Heimsieg gegen Homberg verlor Ratingen vier Spiele nacheinander. Aber die Trendwende wurde auch gegen Velbert weitergeführt: Die Mannschaft von Peter Radojewski ging nach 25 Minuten in Führung. Keita Taguchi glich für das Schlusslicht aus (40.) - ehe Ratingen-Kapitän Phil Spillmann den Favoriten wieder in Führung brachte (45.).

Kurz nach Wiederanpfiff dann der nächste Rückschlag für den TVD: Shane Jaworek flog mit Rot vom Platz (49.). Trotz dieser Unterzahl gelang es dem Oberliga-Schlusslicht wieder auszugleichen. Joshua Kapenda egalisierte die Ratinger Führung (55.). Doch ein Doppelschlag von Ratingen in der 73. und der 79. Minute sorgte für die vermeintliche Entscheidung.

Trotz Überzahl gelang es Ratingen allerdings nicht, den Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen. Mit seinem zweiten Treffer in der Partie verkürzte Kapenda kurz vor Schluss noch auf 3:4 aus Velberter Sicht. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn blieb vergebens: Nach zuletzt zwei Remis verlor TVD Velbert sein Heimspiel gegen Ratingen 04/19.