An diesem Wochenende stand in der Oberliga Niederrhein der 24. Spieltag auf dem Programm. Festzuhalten bleibt: Schonnebeck marschiert weiter, Velbert und St. Tönis patzten.

Das war ein komischer 24. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Zumindest, was die Sonntagsergebnisse betrifft. Denn am Sonntag gab es nur zwei Sieger in sechs Begegnungen. Aber der Reihe nach.

Schon am Freitag (21. März) wurde der 24. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit zwei Begegnungen eingeläutet. Germania Ratingen 04/19 siegte gegen den Mülheimer FC 97 und Tabellenführer Spielvereinigung Schonnebeck verteidigt seine Pole-Position mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen den TSV Meerbusch.

Am Sonntag konnte dann der ETB Schwarz-Weiß Essen den Acht-Punkte-Rückstand auf den Stadtrivalen und Liga-Primus der Oberliga Niederrhein wahren. Niko Bosnjak besorgte per Doppelpack den 2:0-Sieg des ETB gegen die Sportfreunde Baumberg.

Der Vorsprung der Schonnebecker ist auf den ETB zwar nicht angewachsen, dafür aber auf die zwei hartnäckigsten Verfolger. Denn weder die SSVg Velbert, noch der SC St. Tönis kamen über Unentschieden hinaus.

Velbert spielte 0:0 beim 1. FC Kleve, St. Tönis trennte sich mit einem 1:1-Remis vom VfB Hilden.

Derweil wurde auch der gute Lauf der TVD Velbert - sieben Punkte aus drei Spielen - etwas gestoppt. Im Kellerduell gegen die Sportfreunde Niederwenigern gab es ein 1:1-Unentschieden. Dabei führte Velbert bis acht Minuten vor Schluss mit 1:0, ehe Paul Renneberg für die Gäste aus Hattingen das 1:1 markierte.

Zudem trennten sich der 1. FC Monheim und SV Sonsbeck 2:2-Remis. Neben dem ETB-Spiel gab es auch noch einen Sieger in der Partie SV Biemenhorst gegen FC Büderich. Die Gäste gewannen mit 2:1.

Am Mittwochabend (26. März, 20 Uhr) beenden der VfB Homberg und Union Nettetal den 24. Spieltag. Diese Begegnung musste vom Wochenende in die Woche verlegt werden, da die Union am Samstag (21. März) im Niederrheinpokal-Halbfinale beim MSV Duisburg gastiert hatte. Bei der 0:7-Demontage in der MSV-Arena war für den Tabellenvorletzten der Oberliga Niederrhein beim Primus der Regionalliga West nichts zu holen.