Während die SSVg Velbert weiter im Aufstiegsrennen mitmischt, kassiert Stadtrivale TVD die nächste Pleite. Der Vorjahresmeister landet zudem einen kleinen Befreiungsschlag.

Der 16. Spieltag in der Oberliga Niederrhein wurde bereits am Freitagabend (29. November) mit zwei Partien eröffnet. Der TVD Velbert empfing den 1. FC Kleve zum Kellerduell, zudem traf Union Nettetal auf die SSVg Velbert.

Fest steht, dass der TVD auch nach diesem Spieltag das Schlusslicht bleiben wird, denn es setzte gegen Kleve die nächste Niederlage. Mit 1:3 (0:1) unterlag das Team von Trainer Hakan Yalcinkaya. Der 1. FC beendete damit eine Durststrecke von vier sieglosen Spielen in Folge und macht zumindest vorübergehend einen Sprung auf Rang 13.

Elidon Bilali (25.), Juliano Ismanovski (55.) und Luka Grlic (81.) trafen für den Gast aus Kleve, Keita Taguchi (89.) betrieb mit seinem Tor nur noch Ergebniskosmetik.

Die SSVg Velbert untermauerte mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Union Nettetal ihre Ansprüche im Kampf um den Aufstieg. Durch den Dreier schob sich der Regionalliga-Absteiger mindestens bis Sonntag auf den zweiten Platz und setzte die Konkurrenz unter Druck.

Durch ein frühes Eigentor von Samuel Derkum (8.) ging Velbert in Führung, tat sich anschließend aber lange schwer. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, David Glavas (90.+3) besorgte den Endstand. Nettetal steckt mit nur zehn Punkten weiter tief im Tabellenkeller.

Auch am Samstag (30. November) wurde auf zwei Plätzen gespielt. Die Sportfreunde Baumberg behielten gegen den SV Sonsbeck mit 2:0 (1:0) die Oberhand und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf. Der Vorjahresmeister, der in dieser Saison noch nicht richtig in die Gänge kam, verbesserte sich vorübergehend auf den zwölften Platz.

Robin Schnadt schoss die Sportfreunde mit einem Doppelpack (9., 56.) zum vierten Saisonsieg. Illia Pieshykov sah kurz vor Schluss noch die Rote Karte (84.), doch auch das änderte nichts am Dreier der Monheimer.

Immer besser in Fahrt kommt der TSV Meerbusch, der ebenfalls Schwierigkeiten zum Saisonstart hatte. Beim FC Büderich feierte der TSV dank zweier Treffer von Bojan Potnar (35., 59.) einen 2:0-Auswärtserfolg. Für die Mannschaft von Cheftrainer Samir Sisic, die aktuell zu den formstärksten Teams der Liga zählt, war es der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen.