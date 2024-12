Die SpVg Schonnebeck hat sich beim 6:0 gegen den SV Sonsbeck keine Blöße gegeben. Auch im Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein hat sich etwas getan.

Die SpVg Schonnebeck macht gegen den SV Sonsbeck genau da weiter, wo sie in den vergangenen Wochen in der Oberliga Niederrhein angesetzt haben. Das Team von Trainer Dirk Tönnies ließ dem Gast aus dem Tabellen-Mittelmaß keine Chance.

Mitverantwortlich dafür war wieder einmal sein Sohn. Ganze 28 Sekunden dauerte es, da durfte Conor Tönnies erstmals jubeln. Der Torjäger versenkte die Kugel volley im Sonsbecker Netz.

Und es dauerte nur 26 Minuten, da legte der 18-Jährige schon nach. Nach einem langen Ball umlief er Sonsbeck-Torwart Jonas Holzum, der ihn entsprechend ziehen ließ. Seine Saisontore zehn und elf.

Dann überließ er die Bühne seinem Teamkollegen Simon Skuppin, der in der 30. Minute auf 3:0 und kurz nach der Pause gar auf 4:0 stellte. Dann aber kam wieder Tönies. Aus wenigen Metern schob er zu seinem dritten Tor des Tages ein - 5:0 für Schonnebeck.

Aber wo war eigentlich Arne Wessels? Der Top-Torjäger der Liga meldete sich in der 77. Minute an und stellte noch auf 6:0. Schonnebeck zementiert dadurch Platz eins. Der erste Verfolger bleibt die SSVg Velbert.

Biemenhorst holt 1:1 in Kleve, Monheim zerlegt Velbert

Aufsteiger SV Biemenhorst hat derweil ein 1:1 beim 1. FC Kleve geholt. Taric Boland hat die Bocholter nach 27 Minuten in Führung gebracht, Niklas Klein-Wiele eine Minute vor der Pause ausgeglichen. Durch das Remis hält Biemenhorst Kleve auf Distanz und gleichzeitig gebührenden Abstand zum Tabellenkeller. Kleve ist Fünfzehnter, Biemenhorst Zwölfter.

Keine Blöße gab sich auch der FC Monheim gegen TVD Velbert. Der ehemalige Bundesliga-Profi Assani Lukimya eröffnete mit seinem Tor in der 7. Minute. Keita Taguchi hätte um ein Haar postwendend ausgeglichen, traf aber nur die Latte.

Stattdessen stellte Tobias Lippold per Elfmeter auf 2:0 (10.). Schon nach 23 Minuten war die Partie durch Tom Hirschs Tor zum 3:0 dann auch entschieden.

Nach der Pause wurde es dann richtig bitter aus Sicht des Tabellenletzten: Lippold traf zum zweiten Mal an diesem Nachmittag (49.), ebenso wie Lukimya (51.). Der einstige Fortuna-Düsseldorf- und Werder-Bremen-Profi schnürte in der 54. Minute gar den Dreierpack - 6:0. Den Endstand besorgte dann Hirsch, der in der 78. Minute zum 7:0 traf.

Während für Velbert jegliche Rettung unwahrscheinlicher wird, hat sich Monheim mit einem gewaltigen Satz von den Abstiegsrängen gelöst.