Plötzlich ist der TSV Meerbusch da! Im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein meldet der TSV nach langer Vergessenheit, berechtige Ansprüche auf den Klassenerhalt an.

In den vergangenen Wochen hätte wohl kein neutraler Zuschauer mehr gesagt, dass sie dem TSV Meerbusch den Klassenerhalt noch in irgendeiner Weise zutrauen würden. Nach der 0:1-Pleite gegen den FC Büderich Ende März, trennte sich das Kellerkind von ihrem Trainerteam um Kevin Kreuzberg.

Samir Sisic übernahm den angeknockten Boxer der Oberliga Niederrhein und leitete die Wende ein. Auf einen beachtlichen 3:1-Heimerfolg gegen den absoluten Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen, folgten die nächsten Big-Points im direkten Kellerduell.

Meerbusch zeigte sich auch in fremdem Gefilde abgezockt, wie eine ganz erfahrene Oberliga-Truppe. Gegen die Sportfreunde Hamborn 07 überzeugte die Sisic-Elf beim 4:1-Auswärtssieg.

Der Trainer zeigt sich erleichtert: "Der Sieg hat richtig gutgetan. Um ehrlich zu sein, tut uns jeder Erfolg in unserer Situation gut. Wir haben uns in der ersten Hälfte gute Chancen heraus gespielt - klare Torchancen vor allem -, wussten allerdings auch, dass die Hamborner alles in die Waagschale werfen werden in Durchgang zwei. Wie schon gegen den KFC wurden wir dann ein wenig überrumpelt, haben sie aber weitestgehend vom Tor ferngehalten."

Durch den Sieg hat der TSV die rote Laterne an die Hamborner Löwen abgegeben. Der 15. Platz, der eventuell für den Klassenerhalt reichen könnte, je nachdem, ob Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West verbleibt, ist mit einem Zähler Abstand zum Greifen nahe.

"Stand jetzt sieht es danach aus, als würde Platz 15 reichen. Wir haben zunächst einmal unsere kleine Mini-Serie gestartet und wollen diese auch erweitern", so Sisic.

Gegen Hamborn hat Meerbusch bewiesen, dass die direkten Knallerduelle unten im Keller mit Bravour gemeistert werden können. Am kommenden Spieltag empfängt die Sisic-Elf den nächsten Gegner aus dem untersten Tabellendrittel. Der SC St. Tönis reist zum Sportplatz Lank.

Der Coach weiß um die Lage beider Teams: "St. Tönis hat einen Matchball. Mit einem Sieg sind sie wahrscheinlich aus dem Schneider. Von daher erwarten wir ein heißes Spiel, vor dem ich meinen Jungs klarmachen werde, dass wir Tönis mit reinziehen können. Generell erkläre ich ihnen immer nur das, was wir am Spieltag gewinnen können und wenn wir eben siegen, leben wir so richtig."