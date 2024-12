In der Oberliga Niederrhein tummeln sich einige interessante Talente – vor allem in der Offensive. Das zeigt ein Blick auf die diesjährige Torschützenliste.

Fast 2000 Fans pilgerten am Sonntagnachmittag an den Schetters Busch, um sich das Oberliga-Spitzenspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen anzuschauen. Nach 90 Minuten setzten sich die Schwalben mit 2:0 durch und bauten die perfekte Heimbilanz (neun Spiele, neun Siege, 43:7 Tore) aus.

Wieder einmal brachte Top-Torjäger Arne Wessels seine Mannschaft in Führung. Bereits nach drei Zeigerumdrehungen traf er per Lupfer zum 1:0. Es war sein 19. Saisontor im 15. Spiel, dazu bereitete er zwölf Treffer direkt vor. An 31 der 57 Tore war das Schonnebecker Juwel direkt beteiligt.

Sein Sturmpartner Conor Tönnies kann ebenfalls eine tolle Bilanz vorweisen: 16 Spiele, neun Tore, fünf Assists. Zusammen erzielten die besten Freunde 28 Treffer. Zum Vergleich: Elf der 18 Oberligisten schossen insgesamt in den ersten 16 Partien weniger als 28 Tore.

Besonders beeindruckend ist der Fakt, dass die beiden Angreifer die jüngsten Spieler der Schwalben-Startelf sind. Wessels ist 19 Jahre jung, Tönnies sogar erst 18. Trotzdem liefern sie Woche für Woche in der starken Oberliga Niederrhein ab. Komplettiert wird das Offensivtrio der Spielvereinigung durch den erst 20-Jährigen Artur Golubytskij, der ebenfalls schon achtmal traf und eine tolle Saison spielt.

Auch beim TSV Meerbusch spielt in dieser Spielzeit ein großes Sturm-Talent: Die Rede ist von Bojan Potnar. Beim 2:0-Auswärtssieg des TSV beim FC Büderich schnürte der 18-Jährige einen Doppelpack. Es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn. Damit steht er hinter Wessels auf Rang zwei der Torschützenliste.

Vier der besten acht Torjäger sind 20 Jahre oder jünger

Wie Wessels und Tönnies, die in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen werden, hat auch Potnar Begehrlichkeiten von anderen Vereinen geweckt. Es soll bereits mehrere Anfragen von deutschen Profiklubs und auch kroatischen Erstligisten geben.

Die Beispiele von Wessels (19), Tönnies (18), Golubytskij (20) und Potnar (18) zeigen, dass die Oberliga Niederrhein eine gute Liga für die Weiterentwicklung von Talenten ist. Vier der besten acht Torjäger sind aktuell 20 Jahre oder jünger. Auch die Stürmer Noel Futkeu (jetzt Greuther Fürth) oder Timur Mehmet Kesim (jetzt Rot-Weiß Oberhausen) spielten zuvor in dieser Spielklasse.