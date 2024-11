Das ist bitter aus RWE-Sicht! Die U19 des Drittligisten unterlag am Samstag einer A-Jugend-Vertretung eines Fünftligisten und ist nun Tabellenletzter in der DFB-Nachwuchsliga.

Die U19 von Rot-Weiss Essen unterlag am Samstag (30. November) dem TSV Meerbusch, dem bisherigen Schlusslicht der Gruppe C in der DFB-Nachwuchsliga, mit 1:3. Im Hinspiel hatten die Essener in Meerbusch noch mit 2:1 die Oberhand behalten.

Die A-Jugend-Vertretung des niederrheinischen Oberligisten übergab nach dem Sieg an der Altenessener Seumannstraße die Rote Laterne an RWE.

"Über die gesamte Spieldauer war das schon ein verdienter Sieg. Aber wir haben natürlich auch 70 Minuten lang in Überzahl agiert. Trotzdem nehmen wir den Dreier gerne mit, weil wir in den letzten Wochen sehr viel Aufwand betrieben haben", bilanzierte Marc Roch, Jugend-Cheftrainer des TSV Meerbusch am späten Samstagabend gegenüber RevierSport.

Weiter meinte Roch, der auch sechs Jahre im RWE-Nachwuchsleistungszentrum arbeitete, bezüglich der Tabellensituation: "Auf die Tabelle schauen wir sehr entspannt. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind der TSV Meerbusch und für uns ist das schon eine große Sache überhaupt in dieser DFB-Nachwuchsliga mitspielen zu dürfen. Dass wir jetzt nicht mehr Letzter, sondern Vorletzter sind, ist auch nur eine Momentaufnahme. Wir sehen aber, dass die Jungs zumindest punktuell in dieser Liga mithalten können. Aber klar ist auch, dass Vereine wie Schalke oder Dortmund Lichtjahre von uns entfernt sind. Nach der Winterpause geht es für uns dann in einer neuformierten Gruppe weiter, wo auch wieder sehr interessante Vereine dabei sein werden. Wir freuen uns jetzt auf die Rückrunde und werden versuchen diese so abzuschneiden, dass wir auch im Folgejahr dabei sind."

Die Statistik zum Spiel Rot-Weiss Essen: Gerres - Schulte-Kellinghaus, Dzehlilov, Nakuzola (62. Youbi), Friessner Montas, Jurisic, Gawryluk (90.+2, Kaya), Chen (74. berzen), Drießen (74. Barry), Bittner (90.+2, Hilligloh), Calik TSV Meerbusch: Konpa - Lahi, Ilunga, El Kandri (60. Gyamfi), Habarov (70. Özel, 77. Behle)), Aserov, Ume, Asamoah (77. Zeller), Mischtal, Savicevic, Gaudian (70. Breuer) Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch Tore: 0:1 Ilunga (29.), 1:1 Bittner (45.+2), 1:2 Özel (73.), 1:3 Gyamfi (90.+8) Rote Karte: Mert Dzhelilov (21., Rot-Weiss Essen) Zuschauer: 50

Für die Mannschaft von Simon Hohenberg, der eine RS-Zitat-Anfrage am Samstagabend unbeantwortet ließ, war es nach den Pleiten gegen Borussia Dortmund (0:1), SV Meppen (0:1), Fortuna Düsseldorf (1:3), Preußen Münster (0:3) und FC Schalke 04 (0:2) die bereits sechs Niederlage in Folge. Von 13 Spielen hat RWE gerade einmal zwei Partien gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und gleich zehnmal verließen die Hohenberg-Schützlinge den Platz als Verlierer.

In Begegnung Nummer 14, der letzten Partie in der Achter-Konstellation der DFB-Nachwuchsliga-Gruppe C geht es für Rot-Weiss Essen noch am kommenden Samstag - 7. Dezember, 13 Uhr - zum Derby zum MSV Duisburg. Der Nachwuchs der Zebras rangiert aktuell zwei Punkte vor RWE, spielt am Sonntag (1. Dezember, 11 Uhr) aber noch beim FC Schalke 04. Sollte Duisburg in Gelsenkirchen verlieren, dann hätte Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag noch die Möglichkeit bei einem Sieg an der Westender Straße an der Duisburger U19 vorbeizuziehen und die DFB-Nachwuchsliga-Hinrunde 2024/2025 doch nicht als Tabellenletzter zu beenden.