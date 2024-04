3. Liga: Dynamo Dresden - das sind die Trainerkandidaten

Dynamo Dresden befindet sich nach Beurlaubung von Markus Anfang auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es gibt einige Kandidaten.

Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Dynamo Dresden auf Platz fünf in der 3. Liga. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Relegationsrang drei. Mit dem angepeilten Aufstieg in die 2. Bundesliga wird das wohl nichts mehr.

Zur neuen Saison wird Dresden natürlich einen neuen Anlauf nehmen. Dann auch mit einem neuen Cheftrainer. Denn die SG-Verantwortlichen befinden sich nach der Freistellung von Markus Anfang auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, soll Tobias Schweinsteiger, der in der vergangenen Saison mit dem VfL Osnabrück aufgestiegen war, ein Top-Kandidat sein. Aber auch der Name von Thomas Stamm, der nach dem Saisonende die U23 des SC Freiburg verlässt, wird gehandelt. Zudem werden Trainernamen wie Uwe Neuhaus, der einst schon in Dresden arbeitete, Dirk Schuster (zuletzt 1. FC Kaiserslautern) und Patrick Glöckner (zuletzt Hansa Rostock) genannt. Ex-Schalke- und Bochum-Trainer Thomas Reis soll raus sein.

"Die Kandidaten, mit denen wir uns beschäftigen, müssen mit beiden Szenarien vorliebnehmen. Wir alle würden uns lieber in der 2. Bundesliga sehen. Das ist selbstverständlich. Aber letztendlich wollen wir von den Kandidaten ein Commitment für beide Ligen haben", sagte Dresdens Geschäftsführer David Fischer gegenüber "Magenta Sport".

Neben einem neuen Cheftrainer sucht Dynamo auch einen neuen Sportchef. Anfang März 2024 stellte Dresden bekanntlich Ralf Becker frei. Ein Nachfolger wurde bis dato nicht präsentiert. Der Posten wurde zuletzt öffentlich ausgeschrieben.

"Es gab eine Vielzahl an Bewerbungen. Die Zielsetzung ist so, dass wir zunächst einen Trainer suchen, da das von den Zeitkorridoren sonst nicht stimmig ist", sagte Fischer und betonte: "Wir sind optimistisch, dass wir eher einen Trainer haben als einen Geschäftsführer."