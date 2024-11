Der 16. Spieltag der 3. Liga hat am Samstag wieder einen Wechsel an der Tabellenspitze mit sich gebracht.

Noch am Freitag (29. November) hatte Arminia Bielefeld durch einen 1:0-Erfolg - RevierSport berichtete - über den FC Ingolstadt die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Einen Tag später konterte dann der FC Energie Cottbus und sicherte sich Rang eins zurück

Der Aufsteiger gewann gegen die SpVgg Unterhaching 2:0 (1:0) und führt die Liga mit 30 Punkten weiterhin an.

Im Top-Duell des bisherigen Tabellenzweiten SV Sandhausen gegen den Dritten Dynamo Dresden drehten die Gäste die Begegnung. Nachdem die Sachsen zur Pause mit 1:2 zurücklagen, gewannen sie 4:2 und eroberten Tabellenplatz zwei (29 Zähler). Der frühere Dresdner Dominic Baumann (24.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Christoph Daferner (29.) gelang der sofortige Ausgleich. Kurz vor der Pause traf David Otto (42.) zum Halbzeitstand. Nach dem Wechsel drehten erneut Daferner (53.), Vinko Sapina (59.) und Jonas Oehmichen (62.) innerhalb von neun Minuten die Partie. SV-Regisseur Besar Halimi sah in der 87. Minute die Rote Karte.

Ein ähnliches Torfestival gab es im Erzgebirgsstadion. Gastgeber Aue geriet gegen den SC Verl dreimal in Rückstand, glich allerdings nur zweimal aus. Schon zur Halbzeit waren sechs Tore gefallen. Am Ende stand ein 2:5 (2:4).

Das Spiel 1860 München gegen Hansa Rostock endete mit 1:2 (1:0). Hannover 96 II gewann zudem gegen Borussia Dortmund II mit 2:0 (1:0), nachdem die Gäste ab der 21. Minute nur noch mit zehn Mann auf dem Platz standen.

Im Nachmittagsspiel der 3. Liga schlug die Zweitvertretung des Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart den SV Waldhof Mannheim im Derby von Baden-Württemberg mit 2:0. Durch den Dreier konnte der VfB einen Sprung auf Platz 15 machen und schickte zumindest über Nacht Rot-Weiss Essen (17.) auf einen Abstiegsplatz - und Alemannia Aachen auf den 16. Rang. Der VfB II liegt nun drei Zähler vor Aachen und RWE.

Die Essener spielen am Sonntag (1. Dezember, 16.30 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken. Am Sonntag steigen auch die Duell des SV Wehen Wiesbaden gegen Viktoria Köln (19.30 Uhr) und den Beginn am Sonntag machen VfL Osnabrück und Alemannia Aachen (13.30 Uhr).