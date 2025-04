SSV Ulm: Fanszene organisiert Sonderzug - so viele Ulmer sind auf Schalke dabei

Das Auswärtsspiel beim S04 ist für die Fans des SSV Ulm das Spiel des Jahres. Dafür nehmen sie einiges in Kauf. So viele Anhänger der Spatzen sind auf Schalke dabei.

Der SSV Ulm kämpft in der 2. Bundesliga gegen den direkten Wiederabstieg. Am Sonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) geht es für den Aufsteiger zum FC Schalke 04.

Mit dabei sind 2.500 Fans der "Spatzen", die sich das Erlebnis in der Schalker Arena nicht entgehen lassen wollen. Viele von ihnen werden mit dem Sonderzug anreisen.

Trotz der Auswärtsspiele bei Hertha BSC Berlin, beim Hamburger SV oder dem 1. FC Köln. Das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 ist für die Anhänger des SSV Ulm das Spiel der Spiele in dieser Saison.

Bereits seit Oktober des vergangenen Jahres tüftelten die Anhänger an ihrem Plan, für dieses besondere Erlebnis einen Sonderzug von Ulm nach Gelsenkirchen einzusetzen. Mit Erfolg. Bereits um 4:32 Uhr setzt sich am Sonntag ein Sonderzug mit SSV-Anhängern Richtung Gelsenkirchen in Bewegung.

Es ist ein Zug von Fans für Fans. Organisiert in Eigenregie. Für ihren Traum der gemeinsamen Anreise nahmen die Anhänger so einiges in Kauf. Nicht zuletzt auch ein großes finanzielles Risiko. Denn die Fanszene hat den Zug selbst angemietet. "Wie ihr wisst, wird die Fahrt in Eigenregie von unserem ehemaligen Fanbeauftragten mit Hilfe der Fanszene organisiert. Das bedeutet, dass der Zug von uns gemietet wurde und wir für jeden noch so kleinen Schaden haftbar gemacht werden", verdeutlichten die Spatzen-Fans deshalb nun noch einmal vor dem Spiel. Und bitten um Disziplin.

Im Fahrpreis von 90 Euro ist daher wohl auch eine Kaution enthalten, die aber nicht zurückgezahlt werden soll. "Die Kaution wird zurück in zukünftige Projekte der Fanszene fließen. Deshalb werden Beschädigungen jeglicher Art und das Anbringen von Aufklebern nicht geduldet", schreibt die aktive Fanszene in einem Infoflyer zum eingesetzten Sonderzug. "In jedem Waggon gibt es Ordner, welche diese Regeln konsequent durchsetzen werden und euch für Fragen zur Verfügung stehen. Diese sind an den Ordnerbinden zu erkennen."

Auch die Ordner sind aus der Fanszene selbst. "Jeder Ordner ist, wie auch ihr, SSV-Fan und hat für seine Zugfahrt bezahlt. Alle arbeiten freiwillig und ohne Entlohnung; bitte respektiert das", erklären die Fans. "Ganz wichtig: Bleibt in einem angemessenen Zustand, im Stadion können wir keine Alkoholleichen gebrauchen."

Die Wiederankunft im Ulm nach dem Spiel ist für Montagmorgen 2.00 Uhr vorgesehen. Dann werden die Fans fast 24 Stunden unterwegs gewesen sein.