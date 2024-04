Spätestens seit dem letzten Wochenende ist klar: Der SV Sandhausen wird in der 3. Liga bleiben, der Aufstieg ist ausgeschlossen. Nun geht es nur noch um die Ehre.

Die 1:3-Niederlage des SV Sandhausen beim MSV Duisburg hat Spuren hinterlassen. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller hat sich die Saison in der 3. Liga ganz anders vorgestellt.

Es sollte um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gehen, aktuell ist der Relegationsplatz neun Punkte entfernt. Nach der Pleite beim MSV sind auch die letzten Hoffnungen erloschen.

Daher sitzt der Frust tief, vor allem aufgrund der Art und Weise, wie man in Duisburg verlor. Da passte der verschossene Elfmeter von Alexander Mühling beim Stand von 0:0 ins Bild, vor allem wie er den Nachschuss am Tor vorbeischoss, da gehörte schon einiges zu.

Anschließend verlor der SVS komplett die Linie, daher wird nun Klartext geredet vor dem Heimspiel am Samstag (4. Mai, 16:30 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen Sportdirektor Matthias Imhof erklärte: "Es war ein guter Beginn, dann kommen wir durch einen verschossenen Elfmeter komplett aus dem Konzept und liefern über 30 Minuten eine bodenlose Leistung ab. Das ist einfach zu wenig, in allen Bereichen …"





Noch deutlicher wurde Keller, der polterte: "Wir sind gut in die Partie gekommen, aber was dann ab der zehnten Minuten passiert ist, war eine Frechheit. Darüber müssen wir sprechen und das können wir so auch nicht durchgehen lassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Chancen im Minutentakt, aber mir geht es um die 30 Minuten, die wir in der ersten Hälfte abgeliefert haben."

Die waren richtig schlecht, daher appelliert auch Tim Knipping an die Ehre aller Beteiligten: "Die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, tut weh und darf uns so nicht passieren. Wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die mit dem Rücken zur Wand steht und bereits vor der Partie ein Banner aus der eigenen Kurve wegstecken muss, kann ich mir die erste Hälfte nicht erklären. Das müssen wir ganz klar ansprechen, so gewinnst du kein Spiel in dieser Liga. Es geht darum, dass sich jetzt jeder bei seinem Stolz packt. Wir sind es dem Verein schuldig, dass wir in den verbleibenden drei Spielen alles raushauen und versuchen, diese zu gewinnen."

Der Anfang soll gegen RWE gemacht werden...