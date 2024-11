1:1 gegen den SV Sandhausen: ein ordentliches Ergebnis für Rot-Weiss Essen. Einmal zeigte RWE, dass die Top-Teams der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski liegen.

Nach dem 1:2 in Aue vor der Länderspielpause meldete sich Rot-Weiss Essen vor 16.017 zahlenden Fans im heimischen Stadion an der Hafenstraße mit einem 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen im Drittliga-Betrieb zurück.

Das Spiel begann mit einem Schock für Rot-Weiss Essen! Nach gerade einmal 38 Sekunden gingen die Gäste durch Lucas Wolf in Führung. Vorausgegangen war ein Fehler von Ahmet Arslan, der kurz vor dem eigenen Sechzehner einen Querpass in Richtung des Gegners spielte. Wolf schnappte sich das Leder und schoss aus 16 Metern in das rechte untere Eck aus Sicht von RWE-Keeper Jakob Golz.

RWE musste sich kurz schütteln und kam gut ins Spiel zurück. Doch die nächste dicke Chance gehörte den Gästen aus Baden-Württemberg. Riesen-Jakob Lewald (19.) zog aus der Drehung ab, José Enrique Ríos Alonso klärte auf der Linie noch per Kopf. Das war knapp!

Dann RWE: Eric Voufack flankte in die Mitte, Leonardo Vonic (27.) nahm den Ball stark an und schoss aus der Drehung dann ans Außennetz. Eine gute Einschussmöglichkeit. Mit dem 0:1 ging es dann auch in die Pause.

Die Statistik zum Spiel Rot-Weiss Essen: Golz - Rios-Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger (80. D'Haese), Arslan, Müsel (80. Eisfeld), Voufack - Owusu (71. Boyamba), Vonic, Safi (71. Kaparos) SV Sandhausen: Königsmann - Lorch, Schikora, Lewald - Stolze, Wolf (59. Iwe), Halimi (59. Fuchs), Carls (74. Kreuzer) - D. Otto (84. Maciejewski), Baumann, Fehler (59. Greil) Schiedsrichter: Assad Nouhoum Tore: 0:1 Wolf (1.), 1:1 Vonic (57.) Gelbe Karten: Eitschberger, Schultz, Müsel, Arslan - Lorch, Lewald Zuschauer: 16017

"Nach 38 Sekunden war unser Matchplan, aus der Kompaktheit den Gegner zu locken, über Bord geworfen. Aber danach haben wir uns schnell gefunden und sind von Minute zu Minute besser ins Spiel gekommen", bilanzierte Christian Flüthmann in der Halbzeit gegenüber "Magenta Sport".

Der RWE-Sportdirektor sagte weiter: "So ein Querpass ist natürlich in dieser Zone sehr gefährlich. Aber Ahmet Arslan ist jetzt auch kein Übermensch, dem keine Fehler unterlaufen. Das passiert. Er wird daraus lernen."

Für die zweite Hälfte hatte sich RWE mehr vorgenommen - und wurde für seine Bemühungen auch schnell belohnt. Torben Müsel spielte einen schönen Ball hinter die SVS-Kette auf Julian Eitschberger, der Rechtsverteidiger legte quer auf Vonic (56.) und der Stürmer erzielte aus kurzer Distanz sein viertes Saisontor - 1:1!

Das Spiel wurde immer hitziger, inklusive vielen Gelben Karten. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Die 73. Minute: Der eingewechselte Patrick Greil prüfte Essens Keeper Golz gleich doppelt, er war aber beide Male zur Stelle. Auf der anderen Seite Vonic (76.) aus der Drehung, aber Timo Königsmann hielt den Ball.

Die 84. Minute: Traumhafte Flanke von Eisfeld, aber Arslan brauchte in der Mitte zu lange. Da war wieder einmal mehr drin für RWE.

Am Ende blieb es bei einem 1:1-Remis. Sandhausen verlor die Tabellenführung an den 1. FC Saarbrücken. Essen konnte sich auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz halten.