Isaiah Young war beim 4:0-Sieg von Rot-Weiss Essen gegen den FC Ingolstadt an zwei Treffern direkt beteiligt. Seine Zukunft ließ der Flügelflitzer offen.

Endlich konnte Isaiah Young wieder strahlen. Nach zuletzt schwierigen Wochen zeigte der Flügelflitzer von Rot-Weiss Essen beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt eine sehr engagierte Leistung und war ein ständiger Aktivposten auf der linken Außenbahn.

Zu Beginn der Partie musste Young jedoch auf der Bank Platz nehmen, zum dritten Mal in Serie. Bereits in der 22. Minute wurde der 26-Jährige dann aber für den verletzten Lucas Brumme eingewechselt. "Ich habe lange überlegt, ob ich Isi von Anfang an bringe, habe mich dann aber für Sandro Plechaty entschieden. Isi hat dem ganzen Spiel nach seiner Einwechslung einen super Impuls gegeben", lobte Trainer Christoph Dabrowski nach dem Abpfiff.

Young holte beim 4:0-Kantersieg den Elfmeter zum 3:0 heraus und bereitete auch das Eigentor von Ingolstadts Simon Lorenz mit seinem Schuss vor.

Entsprechend freute sich der US-Amerikaner über einen erfolgreichen Nachmittag: "Die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Jeder hat Vollgas gegeben. Wir haben gute Zweikämpfe gewonnen und waren robust. Man muss auch gegen den Ball gut sein, nicht nur mit dem Ball. Das freut mich sehr. Ich bin zufrieden mit der Leistung."

Ich war zuletzt auch nicht mit meinen Leistungen zufrieden. Kein Spieler will auf der Bank sitzen. Da war ich natürlich etwas sauer, aber ich habe mit meinen Eltern gesprochen. Sie meinten, dass ich positiv bleiben soll. Isaiah Young.

Dass er dreimal in Folge eingewechselt wurde, sorgte beim schnellen Außenspieler für eine "Jetzt-erst-Recht-Mentalität". Er wollte unbedingt zeigen, dass er es besser kann. Den Beweis lieferte Essens Nummer 30 gegen Ingolstadt:

Weiter geht es für die Essener am kommenden Samstag (04. Mai, 16.30 Uhr) beim SV Sandhausen. Mit einem Sieg möchte der Tabellenvierte im Aufstiegskampf weiter Druck machen. Young hofft auf den großen Coup: "Wir glauben an unseren Traum. Ich will auch mit der Mannschaft aufsteigen. Besser ist es aber, dass wir weiter von Spiel zu Spiel schauen."





Ob "Isi", der seit 2020 für RWE spielt, auch in der kommenden Saison an der Hafenstraße auflaufen wird, ist noch offen. Denn: Der Vertrag des Flügelflitzers läuft aus. "Ich hatte ein Gespräch mit Marcus Steegmann vor zwei Wochen. Da wurde gesagt, dass wir auf die letzten sechs Spiele schauen. Momentan ist alles offen. Meiner Meinung nach habe ich in der Saison gute Spiele gemacht. Ich will auch mehr, aber Statistiken sind nicht alles im Fußball", erklärte Young den neuesten Stand.