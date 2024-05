Die SF Lotte haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Kevin Schacht kommt von Preußen Münster II und bringt Erfahrung in der Regionalliga mit.

Die SF Lotte haben am Mittwoch ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Kevin Schacht wird die Sportfreunde in der kommenden Regionalliga-Saison unterstützen. Erfahrung in Deutschlands vierthöchster Spielklasse hat er bereits.

Der 21-jährige Stürmer wurde in der Jugend von Arminia Bielefeld ausgebildet und wechselte 2021 zur Reserve des SC Preußen Münster. Zwar erhielt Schacht einen Profivertrag, ein Einsatz für die erste Mannschaft blieb allerdings aus.

Für die Rückrunde der Spielzeit 22/23 wurde er an Eintracht Trier verliehen und kam auf zehn Einsätze, in denen er nicht nur seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga Südwest sammeln konnte, sondern auch zwei Tore vorbereitete.

Für Münsters Drittliga-Saison 23/24 wurde er weiterhin nicht im Profikader berücksichtigt, lief jedoch für die Reserve auf und erzielte sechs Tore und legte zehn Treffer auf. Insgesamt bestritt er in dieser Saison bislang 30 Spiele für Münster II in der Oberliga Westfalen.





Lotte-Trainer Fabian Lübbers spricht in hohen Tönen vom 21-jährigen Sturmtalent: "Kevin ist für sein Alter körperlich verdammt robust. Er hat großes Entwicklungspotenzial und kann ebenso läuferisch wirklich glänzen", schwärmt der Coach.

Kevin ist für sein Alter körperlich verdammt robust. Er hat großes Entwicklungspotenzial und kann ebenso läuferisch wirklich glänzen. Fabian Lübbers

Zudem ist Schacht auch variabel einsetzbar. So hat er bereits einige Male die Achterposition bekleidet. Mit seiner Regionalliga-Erfahrung könnte er dem Aufsteiger trotz seines Alters in der kommenden Saison helfen.

Mehr Optionen im Sturm

Zudem steht weiterhin ein großes Fragezeichen hinter dem aktuellen Stamm-Angreifer Marc Heider. Der 38-Jährige kommt in dieser Saison auf 20 Tore und elf Vorlagen. Seine Zukunft ließ er bislang allerdings weiter offen.

Sollte der Topstürmer den Verein verlassen, bräuchten die Sportfreunde einen Ersatz, der vorne zuverlässig trifft. Heider hat in dieser Saison 31 von 33 möglichen Spielen für Lotte bestritten.