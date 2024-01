Die 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein. Am Samstag steht die Endrunde mit noch 16 verbliebenen Teams an. Hier geht es zum Liveticker.

Herzlich willkommen zum vorletzten Tag bei der 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft. 16 Mannschaften kämpfen in vier Gruppen um den Einzug in die Finalrunde am Sonntag.

Reviersport verabschiedet sich vom Endrundentag der Hallenstadtmeisterschaften in Essen. Diese Teams haben sich für die Finalrunde am morgigen Sonntag qualifiziert: SG Schönebeck, TGD Essen West, DJK Adler Union Frintrop, Spfr. Niederwenigern, Vogelheimer SV, SV Burgaltendorf, Spvg. Schonnebeck, ETB SW Essen

Die ersten Partien starten um 12 Uhr.

Abpfiff: ETB SW Essen - Spvg. Schonnebeck 2:3

15. Minute: 2:3 für ETB.

13. Minute: Schonnebeck zieht mit 3:1 davon.

4. Minute: Schonnebeck geht erneut in Führung.

3. Minute: ETB gleicht im Gegenzug aus.

2. Minute: Schonnebeck geht in Führung.

Anpfiff Gruppe 4: ETB SW Essen - Spvg. Schonnebeck

Abpfiff: FC Kray - SV Borbeck 3:2

13. Minute: Borbeck kommt auf 2:3 ran.

12. Minute: 1:3 Anschlusstreffer für den SVB.

10. Minute: Und direkt das 3:0.

10. Minute: Kray erhöht auf 2:0.

6. Minute: 1:0 Führung für den FC Kray.

Anpfiff Gruppe 4: FC Kray - SV Borbeck

Abpfiff: Heisinger SV - Vogelheimer SV 0:4

15. Minute: Ein weiterer Treffer für den VSV.

13. Minute: Dritter Treffer für Vogelheim.

10. Minute: Vogelheim erhöht auf 2:0.

9. Minute: Das 1:0 für Vogelheim.

Anpfiff Gruppe 3: Heisinger SV - Vogelheimer SV

Abpfiff: SV Burgaltendorf - RuWa Dellwig 3:1

Anpfiff Gruppe 3: SV Burgaltendorf - RuWa Dellwig

Abpfiff: FC Kray - ETB SW Essen 2:4

15. Minute: Kray verkürzt weiter auf 2:4.

13. Minute: 1:4 Anschlusstreffer für Kray.

10. Minute:Nächster Treffer für ETB.

8. Minute: ETB erhöht auf 3:0.

6. Minute: Das 2:0 für Schwarz-Weiß.

3. Minute: ETB erzielt den ersten Treffer der Partie.

Anpfiff Gruppe 4: FC Kray - ETB SW Essen

Abpfiff: Spvg. Schonnebeck - SV Borbeck 7:0

15. Minute: Puh, das 7:0 fällt.

13. Minute: Das halbe Dutzend ist voll.

12. Minute: Das 5:0 für den amtierenden Stadtmeister.

11. Minute: Schonnebeck zieht mit vier Treffern davon.

8. Minute: 3:0 für Schonnebeck.

5. Minute: Der Titelverteidiger legt den zweiten Treffer nach.

1. Minute: Die Spvg. geht in Führung.

Anpfiff Gruppe 4: Spvg. Schonnebeck - SV Borbeck

Abpfiff: SV Burgaltendorf - Heisinger SV 8:1

15. Minute: Dicke Klatsche für Heisingen. Das 8:1.

13. Minute: Es wird immer deutlicher. Das 7:1.

10. Minute: Es fällt das 6:1 für Burgaltendorf.

9. Minute: Der Heisinger SV verkürzt auf 1:4.

8. Minute: 5:0

7. Minute: Und das vierte Tor.

6. Minute: Dritter Treffer für Burgaltendorf.

2. Minute: Der SVB legt direkt nach. 2:0.

1. Minute: Burgaltendorf geht in Führung.

Anpfiff Gruppe 3: SV Burgaltendorf - Heisinger SV

Abpfiff: Vogelheimer SV - RuWa Dellwig 2:2

12. Minute: Hellwig netzt zum erneuten Ausgleich ein.

8. Minute: Der VSV geht wieder in Führung.

6. Minute: Hellwig gleicht im Gegenzug aus.

6. Minute: Vogelheim erzielt den ersten Treffer.

Anpfiff Gruppe 3: Vogelheimer SV - RuWa Dellwig

Abpfiff: SV Borbeck – ETB SW Essen 0:3

12. Minute: Nächster Treffer für ETB zum 3:0

8. Minute: Der Oberligist erhöht.

3. Minute: ETB geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 4: SV Borbeck – ETB SW Essen

Abpfiff: Spvg. Schonnebeck – FC Kray 4:1

14. Minute: Krass verkürzt auf 4:1.

13. Minute:Schonnebeck stellt auf 4:0.

9. Minute: Es steht 3:0.

6. Minute: Der Titelverteidiger erhöht auf 2:0.

3. Minute: Schonnebeck geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 4: Spvg. Schonnebeck – FC Kray

Abpfiff: RuWa Dellwig – Heisinger SV 2:1

Anpfiff Gruppe 3: RuWa Dellwig – Heisinger SV

Abpfiff: Vogelheimer SV – SV Burgaltendorf 1:0

11. Minute: Der Vogeleier SV geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 3: Vogelheimer SV – SV Burgaltendorf

Vier Teams sind aus Gruppe 1 und 2 für die Finalrunde qualifiziert: SG Schönebeck, TGD Essen West, DJK Adler Union Frintrop, Spfr. Niederwenigern

Abpfiff: DJK Adler Union Frintrop - Spfr. Niederwenigern 3:3

15. Minute: Kurz vor Schluss der Ausgleich.

13. Minute: Frintrop geht wieder in Führung. 3:2.

12. Minute: Niederwenigern gleicht aus. 2:2.

11. Minute: Die Unionen führen aktuell mit 2:1.

Anpfiff Gruppe 2: DJK Adler Union Frintrop - Spfr. Niederwenigern

Abpfiff: VfB Frohnhausen - Bader SV 2:3

Anpfiff Gruppe 2: VfB Frohnhausen - Bader SV

Abpfiff: TGD Essen West - SpVgg. Steele 03/09 2:2

9. Minute: Steele gleicht erneut aus.

7. Minute: Die erneute Führung für Essen West.

6. Minute: Ausgleich für Steele.

4. Minute: Essen West geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 1: TGD Essen West - SpVgg. Steele 03/09

Abpfiff: SG Schönebeck - TuS Helene 8:2

15. Minute: 8:2.

15. Minute: Helene trifft erneut.

14. Minute: SGS trifft zum siebten Mal in der Partie.

13. Minute: Der 6:1 Ehrentreffer für Helene.

11. Minute: Schönebeck mit dem 6:0.

10. Minute: Das 5:0 für Schönebeck.

8. Minute: Die SGS baut die Führung auf 4:0 aus.

4. Minute: Dritter Treffer für die SGS.

3. Minute: 2:0 für die SGS.

2. Minute: Schönebeck geht in Führung.

Anpfiff Gruppe 1: SG Schönebeck - TuS Helene

Abpfiff: VfB Frohnhausen - DJK Adler Union Frintrop 0:3

10. Minute: Frintrop erhöht auf 3:0.

3. Minute: Frintrop baut die Führung aus.

1. Minute: 2:0 für Union.

Anpfiff Gruppe 2: VfB Frohnhausen - DJK Adler Union Frintrop

Abpfiff: Spfr. Niederwenigern - Bader SV 5:0

15. Minute: 5:0 für Niederwenigern.

13. Minute: Niederwenigern baut die Führung auf 4:0 aus.

11. Minute: Dritter Treffer für Niederwenigern.

10. Minute: 2:0 für den Landesligisten.

5. Minute: Die Sportfreunde gehen in Führung.

Anpfiff Gruppe 2: Spfr. Niederwenigern - Bader SV

Abpfiff: SG Schönebeck - TGD Essen West 2:2

14. Minute: Die TGD gleich zum 2:2 aus.

10. Minute: Die erneute Führung für Schönebeck.

7. Minute: Essen West gleicht aus.

5. Minute: Die SGS geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 1: SG Schönebeck - TGD Essen West

Abpfiff: SpVgg. Steele 03/09 - TuS Helene 4:3

12. Minute: Es steht nur noch 4:3. Gelingt Helene noch der Ausgleich?

12. Minute: Helene verkürzt erneut. Es steht 2:4.

9. Minute: 4:1 für Steele.

4. Minute: Steele trifft zum 3:1.

3. Minute: Helene verkürzt auf 1:2.

2. Minute: Steele stellt auf 2:0.

1. Minute: Steele geht schnell in Führung.

Anpfiff Gruppe 1: SpVgg. Steele 03/09 - TuS Helene

Abpfiff: Bader SV – DJK Adler Union Frintrop 0:5

14. Minute: Das 5:0 für Union fällt.

12. Minute: Ein weiterer Treffer für Frintrop, 4:0.

10. Minute: Das 3:0 für Frintrop.

8. Minute: Union erhöht auf 2:0.

2. Minute: Frintop legt mit 1:0 vor.

Anpfiff Gruppe 2: Bader SV – DJK Adler Union Frintrop

Abpfiff: Spfr. Niederwenigern – VfB Frohnhausen 2:0

9. Minute: Die Sportfreunde bauen die Führung aus. 2:0.

8. Minute: Niederwenigern kontert Frohnhausen aus. 1:0 für die Sportfreunde.

Anpfiff Gruppe 2: Spfr. Niederwenigern – VfB Frohnhausen

Abpfiff: TuS Helene – TGD Essen West 1:3

15. Minute: Die TGD macht den Deckel drauf. 3:1.

14. Minute: Anschlusstreffer zum 1:2.

11. Minute: Die TGD erhöht auf 2:0.

8. Minute: Essen West geht mit 1:0 in Führung.

Anpfiff Gruppe 1: TuS Helene – TGD Essen West

Abpfiff: SpVgg. Steele 03/09 – SG Schönebeck 0:0

Anpfiff Gruppe 1: SpVgg. Steele 03/09 – SG Schönebeck

Heute erwarten uns viele spannende Duell. Einen interessanten Kampf wird es mit Sicherheit in Gruppe Vier geben, die den Abschluss des Endrundentages bietet. Mit Titelverteidiger Schonnebeck und ETB SW Essen sind zwei Oberligisten vertreten, dazu kommt der Landesligist FC Kray und Underdog SV Borbeck, der normalerweise in der Kreisliga A spielt.

Zum Modus: Gespielt werden 1x 15 Minuten. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die morgige Finalrunde. In der Finalrunde gibt es erneut zwei Gruppen. Nach den Gruppenspielen werden dann die Platzierungsspiele (Spiel um Platz 7 bis Finale) ausgetragen.