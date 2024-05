Zwei Entscheidungen standen in der Oberliga Westfalen am letzten Spieltag noch auf dem Programm. Meisterfrage und Absteiger sind nun geklärt.

Wieder ist eine Saison in der Oberliga Westfalen Geschichte. Am letzten Spieltag standen noch zwei Entscheidungen an. Die beiden Regionalliga-Aufsteiger Sportfreunde Lotte und Türkspor Dortmund lieferten sich ein Fernduell um die Meisterschaft. Am Tabellenende kämpften Eintracht Rheine und der FC Brünninghausen noch um den Ligaverbleib.

Die bessere Ausgangslage an der Tabellenspitze ließen sich die Sportfreunde Lotte nicht mehr nehmen. Sie lösten ihre Aufgabe gegen den TuS Ennepetal souverän mit 4:0. Vor eigenem Publikum krönten sie die Saison mit einem letzten Heimsieg und dem Gewinn der Meisterschaft.

Türkspor Dortmund dürfte sich trotz des verpassten Titels noch freuen. Auch sie gewannen ihr vorerst letztes Spiel in der Oberliga. Bei der SpVgg Erkenschwick konnten sie einen 3:0-Sieg einfahren.

Eine ganze Zeit sah es so aus, als würde der FC Brünninghausen doch noch über den Strich springen und die Klasse halten können. Die 1:0-Führung gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gaben sie aber noch aus der Hand. Am Ende hieß es 1:4. Der Abstieg nach einem Jahr in der Oberliga war besiegelt.

Besonders bitter, da Eintracht Rheine mit 0:1 bei den Sportfreunden Siegen verlor. Die restlichen Spiele standen im Zeichen von Abschieden. Allen voran dem von Felix Casalino. Er wird die SG Wattenscheid 09 nach der Saison verlassen. Und wie sich das gehört, erzielte er in seinem letzten Heimspiel an der Lohrheide auch noch einen Treffer. Die SGW verlor trotzdem mit 1:3 gegen den 1. FC Gievenbeck.

Mit erhobenem Haupt verabschiedete sich auch die TSG Sprockhövel aus der Oberliga. Der schon vor dem Spieltag abgestiegene Klub führte zur Halbzeit bereits mit 4:0 gegen Victoria Clarholz und setzt in den zweiten 45 Minuten noch einen Treffer drauf: 5:0.

Die Ergebnisse in der Übersicht ASC 09 Dortmund – SpVgg Vreden 2:0 (1:0) FC Brünninghausen – SG Finnentrop/Bamenohl 1:4 (0:0) SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck 1:3 (1:1) SpVgg Erkenschwick – Türkspor Dortmund 0:3 (0:0) Sportfreunde Siegen – Eintracht Rheine 1:0 (0:0) TSG Sprockhövel – Victoria Clarholz 5:0 (4:0) Sportfreunde Lotte – TuS Ennepetal 4:0 (1:0) TuS Bövinghausen – SV Schermbeck 1:3 (0:2) SC Preußen Münster II – Westfalia Rhynern 0:2 (0:0)

Der ASC 09 Dortmund verteidigte durch ein 2:0 gegen die SpVgg Vreden auch am letzten Spieltag den dritten Platz. Eine Chance noch hinauf- oder abzurutschen, hatte es ohnehin nicht gegeben.

Bereits am Donnerstag war die Saison für vier Teams beendet. TuS Bövinghausen verlor sein letztes Heimspiel mit 1:3 gegen den SV Schermbeck.

Westfalia Rhynern konnte sich mit 2:0 beim SC Preußen Münster II durchsetzen.