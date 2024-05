In der Oberliga Niederrhein steht mit den Sportfreunden Hamborn der erste sportliche Absteiger fest. Die zweite Entscheidung fällt im Saisonfinale.

Im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein fiel die Entscheidung bereits am Freitag, der KFC Uerdingen jubelte nach einem Heimsieg gegen die Spvg Schonnebeck über die Rückkehr in die Regionalliga West.

Anschließend richteten sich alle Blicke in der Liga auf den Abstiegskampf. Und hier spitzte sich die Lage am vorletzten Spieltag weiter zu. Erst spät am Sonntagnachmittag stand der erste von zwei Absteigern fest: Die Sportfreunde Hamborn können den Gang in die Landesliga nicht mehr abwenden.

Die Duisburger schlugen Ratingen 04/19 zwar mit 3:1. Das reichte aber nicht, da der Mülheimer FC einen Punkt beim SC St. Tönis holte (1:1) - und das durch den Ausgleich tief in der Nachspielzeit. Eine bittere Nachricht für die Hamborner, die aber auch andernfalls auf ein kleines Wunder am letzten Spieltag hätten hoffen müssen. Der Mülheimer FC baute seinen Vorsprung auf die Abstiegszone mit dem späten Punktgewinn auf zwei Zähler aus.

Erleichtert aufatmen nach einer durchwachsenen Saison kann dagegen der 1. FC Kleve. Mit dem 2:2 gegen Adler Union Frintrop baute der FCK sein Polster auf die rote Zone auf vier Punkte aus und ist damit nicht mehr einholbar.

Frintrop hingegen droht eine unangenehme Situation im Saisonfinale: Die Essener absolvierten bereits alle 32 Partien. Sie stehen aktuell mit zwei Punkten Vorsprung über dem Strich. Sie müssen nächste Woche tatenlos zusehen und darauf hoffen, dass der TSV Meerbusch (an diesem Wochenende spielfrei) nicht noch vorbeizieht. In der eigenen Hand liegt der Klassenerhalt der Frintroper jedenfalls nicht mehr. Meerbusch hingegen kann sich mit einem Sieg retten - alles andere wäre zu wenig für den TSV.

Endgültige Planungssicherheit für ein weiteres Oberliga-Jahr hat der TVD Velbert. Der Absturz in der Rückrunde konnte an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen zwar nicht ausgebügelt werden. Mit 0:3 verlor der TVD. Doch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz können die Velberter einen Haken hinter die Saison machen.

Oberliga Niederrhein: Der 32. Spieltag im Überblick

KFC Uerdingen - Spvg Schonnebeck 3:1 (Freitag)

VFB Homberg - FC Büderich 3:1

SF Hamborn - Ratingen 3:1

TVD Velbert - ETB SW Essen 0:3

1. FC Kleve - DJK Adler Union Frintrop 2:2

SC St. Tönis - Mülheimer FC 1:1

VfB Hilden - SV Sonsbeck 4:3

Union Nettetal - SF Baumberg folgt

Das Saisonfinale am nächsten Wochenende im Überblick