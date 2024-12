Nach dem 4:0 über den Mülheimer FC beendet der SC St. Tönis die Hinrunde auf Rang drei. Ob der Aufstieg möglich ist, ist unklar, doch der Trainer selbst hat klare Ziele.

Der SC St. Tönis beendet eine starke Hinrunde in der Oberliga Niederrhein mit einem 4:0-Kantersieg über den Mülheimer FC. Trainer Bekim Kastrati kam aus dem Strahlen kaum noch heraus.

17 Spiele, 35 Punkte, 41:17 Tore – so liest sich die Hinrunde des SC St. Tönis. Damit haben sie jetzt schon fast so viele Punkte wie in der vergangenen kompletten Saison, in der sie in akute Abstiegsgefahr gerieten. Da war der Heimsieg gegen Mülheim ein toller Abschluss der Hinrunde.

Zweimal Mario Knops (12., 73.), Daiki Kamo (68.) und Johann Noukumo (90.+4) sorgten für den am Ende etwas zu deutlichen Heimsieg, der für St. Tönis alle Möglichkeiten offen lässt. Die Mannschaft von Kastrati steht auf Rang drei und ist damit in Schlagdistanz zur SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert auf den ersten beiden Plätzen.

Nach dem Spiel sprach RevierSport mit dem Erfolgstrainer über...

… das Spiel gegen Mülheim: „Es war ganz klar ein verdienter Sieg. Es gab nach dem 1:0 eine Phase, in der der Gegner die ein oder andere Chance hatte. Dennoch hatten auch wir Möglichkeiten, früh auf 2:0 zu stellen und das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Insgesamt haben wir die Aufgabe aber souverän gelöst. Kompliment an meine Mannschaft.“

Die spielen nicht immer mit ganz klarem Kopf, das ist nicht immer schön, wie da von draußen angefeuert wird. Bekim Kastrati

… die Spielweise des Gegners: „Mülheim ist eine emotionale Truppe. Die spielen nicht immer mit ganz klarem Kopf, das ist nicht immer schön, wie da von draußen angefeuert wird. Das macht nicht so viel Spaß, daher wäre es gut gewesen, das Spiel früher zu entscheiden.“

... die Entwicklung im Verein: „Ich kann den ganzen Verein nur loben. Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt. Wir wechseln sehr viel, wir lassen viele Spieler spielen. Jeder gönnt dem anderen den Erfolg. Die Jungs machen das gut. Letzte Saison haben wir noch gegen den Abstieg gespielt, jetzt stehen wir auf Rang drei.“

... möglichen Regionalliga-Fußball in St. Tönis: „Das ist gar kein Thema für uns in der Mannschaft. Wir wollen aber natürlich ambitioniert bleiben. Ich als Trainer habe das Bedürfnis, noch einmal aufzusteigen. Das ist mir als Spieler ein paar Mal gelungen und auch als Trainer hier in St. Tönis. Wir werden als Mannschaft weiter alles geben und werden am Ende sehen, was dabei herumkommt.“

Vor der Winterpause steht noch ein Spiel an, am kommenden Freitag (13. Dezember) empfängt St. Tönis den FC Büderich. Anstoß an der Jahn-Sportanlage ist um 19:30 Uhr.